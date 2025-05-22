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В Самаре рассмотрят дело о мошенничестве с очистными сооружениями - РИА Новости, 22.05.2025
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11:09 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/samara-2018426105.html
В Самаре рассмотрят дело о мошенничестве с очистными сооружениями
В Самаре рассмотрят дело о мошенничестве с очистными сооружениями - РИА Новости, 22.05.2025
В Самаре рассмотрят дело о мошенничестве с очистными сооружениями
Октябрьский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Москвы, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 131 миллиона рублей при... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:09:00+03:00
2025-05-22T11:09:00+03:00
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САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Москвы, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 131 миллиона рублей при реконструкции очистных сооружений в Самаре, сообщает "МВД Медиа". "Следственной частью главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Москвы – 34-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью и его 52-летнего отца – бенефициара этой компании. Мужчинам предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве при реализации федерального проекта "Оздоровление Волги", - говорится в сообщении "МВД Медиа". Следователи установили, что в октябре 2019 года муниципальное предприятие Самары заключило контракт с фирмой предполагаемых злоумышленников. Компания должна была реконструировать систему обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях. На работы была выделена субсидия из регионального бюджета на сумму более 131 миллиона рублей. По проектно-сметной документации и техзаданию на объект должно было поступить дорогостоящее оборудование определенного производителя. Однако предполагаемые мошенники осуществили поставку комплектующих другого изготовителя, их качество оказалось намного ниже заявленного. По данным экспертиз, закупленное оборудование не удовлетворяет требованиям прочности, предъявляемым к несущим металлическим конструкциям. Обвиняемые нанесли заказчику материальный ущерб на сумму субсидии. При этом они распорядились выделенными деньгами по своему усмотрению, считают следователи МВД. В результате в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ мошенничество в особо крупном размере). Факт противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области в 2024 году. "В настоящее время материалы уголовного дела... вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Приговора суда фигуранты дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сообщается на сайте "МВД Медиа".
https://ria.ru/20250521/figuranty-2018221115.html
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происшествия, жкх, самара, россия, москва
Происшествия, ЖКХ, Самара, Россия, Москва
В Самаре рассмотрят дело о мошенничестве с очистными сооружениями

Суд в Самаре рассмотрит дело о мошенничестве на 131 миллион рублей

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
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САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Москвы, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 131 миллиона рублей при реконструкции очистных сооружений в Самаре, сообщает "МВД Медиа".
"Следственной частью главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Москвы – 34-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью и его 52-летнего отца – бенефициара этой компании. Мужчинам предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве при реализации федерального проекта "Оздоровление Волги", - говорится в сообщении "МВД Медиа".
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Следователи установили, что в октябре 2019 года муниципальное предприятие Самары заключило контракт с фирмой предполагаемых злоумышленников. Компания должна была реконструировать систему обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях. На работы была выделена субсидия из регионального бюджета на сумму более 131 миллиона рублей.
По проектно-сметной документации и техзаданию на объект должно было поступить дорогостоящее оборудование определенного производителя. Однако предполагаемые мошенники осуществили поставку комплектующих другого изготовителя, их качество оказалось намного ниже заявленного. По данным экспертиз, закупленное оборудование не удовлетворяет требованиям прочности, предъявляемым к несущим металлическим конструкциям.
Обвиняемые нанесли заказчику материальный ущерб на сумму субсидии. При этом они распорядились выделенными деньгами по своему усмотрению, считают следователи МВД. В результате в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ мошенничество в особо крупном размере).
Факт противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области в 2024 году.
"В настоящее время материалы уголовного дела... вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Приговора суда фигуранты дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сообщается на сайте "МВД Медиа".
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