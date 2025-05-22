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Ученые создали систему искусственного интеллекта для беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025
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09:07 22.05.2025 (обновлено: 09:08 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/samara-2018401803.html
Ученые создали систему искусственного интеллекта для беспилотников
Ученые создали систему искусственного интеллекта для беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025
Ученые создали систему искусственного интеллекта для беспилотников
Ученые Самарского университета создали для беспилотников систему искусственного интеллекта со стереозрением, которая сделает аппараты более самостоятельными и... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:07:00+03:00
2025-05-22T09:08:00+03:00
технологии
самарский университет
gps
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САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Ученые Самарского университета создали для беспилотников систему искусственного интеллекта со стереозрением, которая сделает аппараты более самостоятельными и безопасными, сообщили РИА Новости в пресс-службе вузе. "Ученые Самарского университета имени Королева разработали программный комплекс навигации с искусственным интеллектом и системой стереозрения для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Разработка, получившая название "Навигатор", позволяет беспилотникам в автономном режиме, без участия человека, следовать по заданным маршрутам, обходя запретные для полета зоны и самостоятельно реагируя на внезапно возникающие впереди препятствия – например, в виде летящих навстречу птиц или БПЛА", - говорится в сообщении Самарского университета. Одной из интересных особенностей "Навигатора" является "стереозрение" - возможность работы программного комплекса с видеопотоками, одновременно получаемыми с двух видеокамер. Как правило, беспилотники довольствуются монозрением, даже если камер несколько: например, одна смотрит вперед, другая – вниз, а третья – назад. Стереозрение позволяет на расстоянии нескольких десятков метров определять точное расстояние до объекта, а также рельеф местности. В свою очередь, нейросеть анализирует изображения с видеокамер и определяет, подходящий ли на месте приземления рельеф и нет ли там людей, автомобилей или каких-то опасных предметов. Таким образом, разработанный программный комплекс позволяет беспилотникам безопасно приземляться в экстренной ситуации. Также разработка самарских ученых помогает дрону ориентироваться, если был потерян сигнал GPS. "Навигатор" заранее разбивает изображение, например, обрабатываемого поля на множество фрагментов, а нейросеть может сравнить текущее изображение с камеры с этими фрагментами, чтобы определить местонахождение. Сейчас модуль технического зрения "Навигатора" проходит тестирование. Нейросетевая навигационная система была создана по заказу индустриального партнера Самарского университета – компании "Транспорт будущего", занимающейся разработкой и производством беспилотных авиасистем (БАС). В перспективе систему планируется дополнять и другими полезными программными модулями, отвечающими за различные направления будущей отечественной экосистемы безопасности БАС.
https://ria.ru/20250522/uchenye-2018399454.html
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технологии, самарский университет, gps
Технологии, Самарский университет, GPS
Ученые создали систему искусственного интеллекта для беспилотников

В Самаре создали систему искусственного интеллекта для беспилотников

© Depositphotos.com / biosdiБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Depositphotos.com / biosdi
Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
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САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Ученые Самарского университета создали для беспилотников систему искусственного интеллекта со стереозрением, которая сделает аппараты более самостоятельными и безопасными, сообщили РИА Новости в пресс-службе вузе.
"Ученые Самарского университета имени Королева разработали программный комплекс навигации с искусственным интеллектом и системой стереозрения для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Разработка, получившая название "Навигатор", позволяет беспилотникам в автономном режиме, без участия человека, следовать по заданным маршрутам, обходя запретные для полета зоны и самостоятельно реагируя на внезапно возникающие впереди препятствия – например, в виде летящих навстречу птиц или БПЛА", - говорится в сообщении Самарского университета.
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Одной из интересных особенностей "Навигатора" является "стереозрение" - возможность работы программного комплекса с видеопотоками, одновременно получаемыми с двух видеокамер. Как правило, беспилотники довольствуются монозрением, даже если камер несколько: например, одна смотрит вперед, другая – вниз, а третья – назад. Стереозрение позволяет на расстоянии нескольких десятков метров определять точное расстояние до объекта, а также рельеф местности.
В свою очередь, нейросеть анализирует изображения с видеокамер и определяет, подходящий ли на месте приземления рельеф и нет ли там людей, автомобилей или каких-то опасных предметов. Таким образом, разработанный программный комплекс позволяет беспилотникам безопасно приземляться в экстренной ситуации.
Также разработка самарских ученых помогает дрону ориентироваться, если был потерян сигнал GPS. "Навигатор" заранее разбивает изображение, например, обрабатываемого поля на множество фрагментов, а нейросеть может сравнить текущее изображение с камеры с этими фрагментами, чтобы определить местонахождение.
Сейчас модуль технического зрения "Навигатора" проходит тестирование. Нейросетевая навигационная система была создана по заказу индустриального партнера Самарского университета – компании "Транспорт будущего", занимающейся разработкой и производством беспилотных авиасистем (БАС). В перспективе систему планируется дополнять и другими полезными программными модулями, отвечающими за различные направления будущей отечественной экосистемы безопасности БАС.
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ТехнологииСамарский университетGPS
 
 
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