Ученые создали систему искусственного интеллекта для беспилотников
В Самаре создали систему искусственного интеллекта для беспилотников
© Depositphotos.com / biosdiБеспилотный летательный аппарат
© Depositphotos.com / biosdi
Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
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САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Ученые Самарского университета создали для беспилотников систему искусственного интеллекта со стереозрением, которая сделает аппараты более самостоятельными и безопасными, сообщили РИА Новости в пресс-службе вузе.
"Ученые Самарского университета имени Королева разработали программный комплекс навигации с искусственным интеллектом и системой стереозрения для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Разработка, получившая название "Навигатор", позволяет беспилотникам в автономном режиме, без участия человека, следовать по заданным маршрутам, обходя запретные для полета зоны и самостоятельно реагируя на внезапно возникающие впереди препятствия – например, в виде летящих навстречу птиц или БПЛА", - говорится в сообщении Самарского университета.
Одной из интересных особенностей "Навигатора" является "стереозрение" - возможность работы программного комплекса с видеопотоками, одновременно получаемыми с двух видеокамер. Как правило, беспилотники довольствуются монозрением, даже если камер несколько: например, одна смотрит вперед, другая – вниз, а третья – назад. Стереозрение позволяет на расстоянии нескольких десятков метров определять точное расстояние до объекта, а также рельеф местности.
В свою очередь, нейросеть анализирует изображения с видеокамер и определяет, подходящий ли на месте приземления рельеф и нет ли там людей, автомобилей или каких-то опасных предметов. Таким образом, разработанный программный комплекс позволяет беспилотникам безопасно приземляться в экстренной ситуации.
Также разработка самарских ученых помогает дрону ориентироваться, если был потерян сигнал GPS. "Навигатор" заранее разбивает изображение, например, обрабатываемого поля на множество фрагментов, а нейросеть может сравнить текущее изображение с камеры с этими фрагментами, чтобы определить местонахождение.
Сейчас модуль технического зрения "Навигатора" проходит тестирование. Нейросетевая навигационная система была создана по заказу индустриального партнера Самарского университета – компании "Транспорт будущего", занимающейся разработкой и производством беспилотных авиасистем (БАС). В перспективе систему планируется дополнять и другими полезными программными модулями, отвечающими за различные направления будущей отечественной экосистемы безопасности БАС.