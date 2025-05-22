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На Сахалине задержали подростков, помогавших телефонным аферистам - РИА Новости, 22.05.2025
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12:53 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/sahalin-2018443272.html
На Сахалине задержали подростков, помогавших телефонным аферистам
На Сахалине задержали подростков, помогавших телефонным аферистам - РИА Новости, 22.05.2025
На Сахалине задержали подростков, помогавших телефонным аферистам
Полиция задержала на Сахалине двух подростков, которые помогли телефонным аферистам похитить почти 1 миллион рублей у жителей области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:53:00+03:00
2025-05-22T12:53:00+03:00
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая – РИА Новости. Полиция задержала на Сахалине двух подростков, которые помогли телефонным аферистам похитить почти 1 миллион рублей у жителей области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. По информации ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след и задержали двух жителей Холмска 16 и 17 лет. "На прошлой неделе несовершеннолетние через мессенджер "трудоустроились" в качестве курьеров к дистанционным мошенникам, действовавшим по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". В их обязанности входило по указанию кураторов забирать денежные средства у обманутых злоумышленниками пенсионеров", - говорится в сообщении. Одной из жертв телефонных аферистов стала женщина преклонного возраста, которой сказали, что ее родственница якобы стала виновницей серьезной автоаварии. "Пытаясь помочь своей близкой, потерпевшая по указанию незнакомца передала криминальным курьерам 600 тысяч рублей своих сбережений. Эти деньги юноши перевели кураторам на продиктованные им банковские счета, оставив себе небольшое вознаграждение", - отмечает пресс-служба. Полиция установила причастность подростков еще к четырем аналогичным фактам. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 1 миллиона рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
https://ria.ru/20250521/mvd-2018286743.html
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происшествия, россия, сахалин, холмск
Происшествия, Россия, Сахалин, Холмск
На Сахалине задержали подростков, помогавших телефонным аферистам

На Сахалине подростки помогли телефонным аферистам похитить почти миллион рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая – РИА Новости. Полиция задержала на Сахалине двух подростков, которые помогли телефонным аферистам похитить почти 1 миллион рублей у жителей области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
По информации ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след и задержали двух жителей Холмска 16 и 17 лет.
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"На прошлой неделе несовершеннолетние через мессенджер "трудоустроились" в качестве курьеров к дистанционным мошенникам, действовавшим по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". В их обязанности входило по указанию кураторов забирать денежные средства у обманутых злоумышленниками пенсионеров", - говорится в сообщении.
Одной из жертв телефонных аферистов стала женщина преклонного возраста, которой сказали, что ее родственница якобы стала виновницей серьезной автоаварии.
"Пытаясь помочь своей близкой, потерпевшая по указанию незнакомца передала криминальным курьерам 600 тысяч рублей своих сбережений. Эти деньги юноши перевели кураторам на продиктованные им банковские счета, оставив себе небольшое вознаграждение", - отмечает пресс-служба.
Полиция установила причастность подростков еще к четырем аналогичным фактам. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 1 миллиона рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
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