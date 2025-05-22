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Рудене представили мастер-план развития города Бежецк в Тверской области - РИА Новости, 22.05.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:36 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/rudenya-2018480100.html
Рудене представили мастер-план развития города Бежецк в Тверской области
Рудене представили мастер-план развития города Бежецк в Тверской области - РИА Новости, 22.05.2025
Рудене представили мастер-план развития города Бежецк в Тверской области
Проект мастер-плана города Бежецка Тверской области представили губернатору Игорю Рудене во время его рабочей поездки в Бежецкий округ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:36:00+03:00
2025-05-22T15:36:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Проект мастер-плана города Бежецка Тверской области представили губернатору Игорю Рудене во время его рабочей поездки в Бежецкий округ, сообщает пресс-служба облправительства. Совещание о социально-экономическом развитии муниципалитета состоялось в четверг. В пресс-службе отметили, что подобная концепция долгосрочного планирования развития муниципалитета стала первой в Тверской области в таком формате. В обсуждении участвовали представители общественности города, предприятий, учреждений образования, местной администрации, профессионального сообщества. Открывая совещание, Руденя подчеркнул большую историческую значимость обсуждения для перспектив развития территорий Тверской области. "Для нашего региона мастер-план Бежецка – это пилотный проект. Бежецк является историческим городом с богатым культурным наследием, который всегда формировал особую духовную среду, дал миру выдающихся деятелей культуры и искусства. В мастер-плане должно быть отражено не только историческое наследие города, но и экономические аспекты его развития, современные школы, учреждения культуры, спортивная инфраструктура. И, конечно, мы должны создавать новые рабочие места, развивать предприятия. Обеспечивать условия для насыщенного культурного досуга людей, строить жилье", – приводит пресс-служба слова губернатора. Глава региона отметил: при реализации предусмотренных проектов важно сохранить исторический стиль города, при этом особое внимание уделить обустройству его центра как единого делового и общественного пространства. В Бежецком округе строят больницу, которая будет межмуниципальным медицинским центром северо-востока области. В округе действует крупный агрокомплекс. Построен спорткомплекс, ремонтируются дороги, создаются общественные пространства по профильному национальному проекту "Инфраструктура для жизни". В мастер-плане Бежецка отразили новые объекты с учетом введенных и находящихся в стадии реализации. Участники совещания рассмотрели ключевые разделы плана, отражающие показатели и прогнозы. Представлены соцопросы жителей о том, каким, по их мнению, должен быть современный, комфортный для проживания город. Сценарии пространственного развития Бежецка, представленные в мастер-плане, предполагают развитие городской среды, проекты в сферах экономики, здравоохранения, образования, туризма, культуры и спорта. При этом подразумевается, что все проекты будут реализовываться в рамках единых архитектурно-градостроительных параметров и дизайн-кода территории. Экономический блок мастер-плана включает создание промышленного кластера с производственными площадками. Также, согласно документу, в городе сформируется современная социальная инфраструктура. В Бежецке откроют новую школу, больницу и ФОК с бассейном, обновят коммунальные сети, благоустроят придомовые и общественные территории, отремонтируют улицы, создадут системы безопасного города и многоквартирной жилой застройки. Детально представлено развитие городских пространств. Оно включает ревитализацию центрального квартала, улицы Большой, где расположены архитектурные памятники и исторические объекты. При формировании мастер-плана учитывалось мнение местной молодежи и ее видение будущего города, подчеркнули в пресс-службе. В связи с этим планируют совершенствовать образовательные процессы в бежецких колледжах, а также создадут студенческие кампуса. Мастер-план города Бежецка представят для утверждения на одном из заседаний регионального правительства. Помимо Бежецка в Тверской области в настоящее время разрабатываются мастер-планы городов Кимры и Калязин, истока Волги. Планируется также формирование мастер-планов городов Тверь, Конаково, Бологое, Старица и Кашин.
https://ria.ru/20250521/rudenya-2018341596.html
https://ria.ru/20250521/rudenya-2018280429.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
Рудене представили мастер-план развития города Бежецк в Тверской области

Мастер-план развития Бежецка в Тверской области показали Рудене

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатору Тверской области Игорю Рудене представили мастер-план развития города Бежецк в Тверской области
Губернатору Тверской области Игорю Рудене представили мастер-план развития города Бежецк в Тверской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатору Тверской области Игорю Рудене представили мастер-план развития города Бежецк в Тверской области
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Проект мастер-плана города Бежецка Тверской области представили губернатору Игорю Рудене во время его рабочей поездки в Бежецкий округ, сообщает пресс-служба облправительства.
Совещание о социально-экономическом развитии муниципалитета состоялось в четверг. В пресс-службе отметили, что подобная концепция долгосрочного планирования развития муниципалитета стала первой в Тверской области в таком формате. В обсуждении участвовали представители общественности города, предприятий, учреждений образования, местной администрации, профессионального сообщества.
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Открывая совещание, Руденя подчеркнул большую историческую значимость обсуждения для перспектив развития территорий Тверской области.
"Для нашего региона мастер-план Бежецка – это пилотный проект. Бежецк является историческим городом с богатым культурным наследием, который всегда формировал особую духовную среду, дал миру выдающихся деятелей культуры и искусства. В мастер-плане должно быть отражено не только историческое наследие города, но и экономические аспекты его развития, современные школы, учреждения культуры, спортивная инфраструктура. И, конечно, мы должны создавать новые рабочие места, развивать предприятия. Обеспечивать условия для насыщенного культурного досуга людей, строить жилье", – приводит пресс-служба слова губернатора.
Глава региона отметил: при реализации предусмотренных проектов важно сохранить исторический стиль города, при этом особое внимание уделить обустройству его центра как единого делового и общественного пространства.
В Бежецком округе строят больницу, которая будет межмуниципальным медицинским центром северо-востока области. В округе действует крупный агрокомплекс. Построен спорткомплекс, ремонтируются дороги, создаются общественные пространства по профильному национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
В мастер-плане Бежецка отразили новые объекты с учетом введенных и находящихся в стадии реализации. Участники совещания рассмотрели ключевые разделы плана, отражающие показатели и прогнозы. Представлены соцопросы жителей о том, каким, по их мнению, должен быть современный, комфортный для проживания город.
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Сценарии пространственного развития Бежецка, представленные в мастер-плане, предполагают развитие городской среды, проекты в сферах экономики, здравоохранения, образования, туризма, культуры и спорта. При этом подразумевается, что все проекты будут реализовываться в рамках единых архитектурно-градостроительных параметров и дизайн-кода территории.
Экономический блок мастер-плана включает создание промышленного кластера с производственными площадками. Также, согласно документу, в городе сформируется современная социальная инфраструктура. В Бежецке откроют новую школу, больницу и ФОК с бассейном, обновят коммунальные сети, благоустроят придомовые и общественные территории, отремонтируют улицы, создадут системы безопасного города и многоквартирной жилой застройки.
Детально представлено развитие городских пространств. Оно включает ревитализацию центрального квартала, улицы Большой, где расположены архитектурные памятники и исторические объекты.
При формировании мастер-плана учитывалось мнение местной молодежи и ее видение будущего города, подчеркнули в пресс-службе. В связи с этим планируют совершенствовать образовательные процессы в бежецких колледжах, а также создадут студенческие кампуса.
Мастер-план города Бежецка представят для утверждения на одном из заседаний регионального правительства.
Помимо Бежецка в Тверской области в настоящее время разрабатываются мастер-планы городов Кимры и Калязин, истока Волги. Планируется также формирование мастер-планов городов Тверь, Конаково, Бологое, Старица и Кашин.
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