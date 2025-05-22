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Новгородская область потратила 47 миллиардов рублей на соцсферу - РИА Новости, 22.05.2025
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14:53 22.05.2025 (обновлено: 15:29 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/rubli-2018468064.html
Новгородская область потратила 47 миллиардов рублей на соцсферу
Новгородская область потратила 47 миллиардов рублей на соцсферу - РИА Новости, 22.05.2025
Новгородская область потратила 47 миллиардов рублей на соцсферу
Основная статься расходов бюджета Новгородской области – социальная сфера, на которую в 2024 году было потрачено более 47 миллиардов рублей, рассказал врио... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:53:00+03:00
2025-05-22T15:29:00+03:00
экономика
жкх
новгородская область
александра дронова
новгородская областная дума
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Основная статься расходов бюджета Новгородской области – социальная сфера, на которую в 2024 году было потрачено более 47 миллиардов рублей, рассказал врио губернатора Александр Дронов. "Основной статьей расходов стала социальная сфера – это 47,7 миллиарда рублей или практически 60% от общего объёма расходов областного бюджета. Дополнительно в течение года мы выделяли денежные средства на меры социальной поддержки многодетных, участников специальной военной операции и их семей, на дополнительное оснащение медицинских и образовательных организаций", - рассказал Дронов во время ежегодного отчета о работе правительства региона перед Новгородской областной думой. Он уточнил, что собственные доходы консолидированного бюджета составили 52,9 миллиарда рублей. Таким образом, план по доходам в прошлом году выполнен. В бюджеты муниципалитетов налоговые и неналоговые доходы поступили в размере 11,7 миллиарда рублей или 126% к уровню 2023 года. В итоге план по доходам выполнен и муниципалитетами на 112,8%.
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экономика, жкх, новгородская область, александра дронова, новгородская областная дума
Экономика, ЖКХ, Новгородская область, Александра Дронова, Новгородская областная Дума
Новгородская область потратила 47 миллиардов рублей на соцсферу

На соцсферу Новгородской области в 2024 году потратили 47 миллиардов рублей

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиВрио губернатора Александр Дронов и председатель Новгородской областной Думы Юрий Бобрышев
Врио губернатора Александр Дронов и председатель Новгородской областной Думы Юрий Бобрышев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Врио губернатора Александр Дронов и председатель Новгородской областной Думы Юрий Бобрышев
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Основная статься расходов бюджета Новгородской области – социальная сфера, на которую в 2024 году было потрачено более 47 миллиардов рублей, рассказал врио губернатора Александр Дронов.
"Основной статьей расходов стала социальная сфера – это 47,7 миллиарда рублей или практически 60% от общего объёма расходов областного бюджета. Дополнительно в течение года мы выделяли денежные средства на меры социальной поддержки многодетных, участников специальной военной операции и их семей, на дополнительное оснащение медицинских и образовательных организаций", - рассказал Дронов во время ежегодного отчета о работе правительства региона перед Новгородской областной думой.
Он уточнил, что собственные доходы консолидированного бюджета составили 52,9 миллиарда рублей. Таким образом, план по доходам в прошлом году выполнен. В бюджеты муниципалитетов налоговые и неналоговые доходы поступили в размере 11,7 миллиарда рублей или 126% к уровню 2023 года. В итоге план по доходам выполнен и муниципалитетами на 112,8%.
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