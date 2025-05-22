В РПЦ многодетные семьи назвали наиболее активными
Лукьянов: многодетные семьи наиболее активны социально и экономически
Семья с детьми. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что многодетные семьи наиболее активны социально и экономически.
"Именно многодетные семьи наиболее активны и в социальном смысле, и в мировоззренческом смысле, и в смысле экономическом… Дети и карьера - это не противоположные вещи. Дети - это и есть карьера, потому что с каждым ребёнком у человека расширяется сердце, появляются новые возможности, способности. Молодёжь сегодня ищет сверхспособности - и вот вам, пожалуйста: многодетная семья - это и есть сверхспособности и супергерои современного времени. Они усыновляют, они идут в общественную деятельность", - сказал священнослужитель на пресс-конференции к Всероссийской неделе семьи "7Яфест", состоявшейся в международном мкльтимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"7Яфест" пройдет в 18 регионах страны, включая Москву, в преддверии Международного дня защиты детей с 25 мая по 1 июня 2025 года. В его рамках запланированы шествия, молебны, ценностные встречи, музыкальные и творческие программы, ярмарки семейных ремесел, книжные выставки и презентации литературных произведений, кинопоказы, творческие мастер-классы, спортивные состязания, выставки социальной рекламы и другие мероприятия.
В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов
Вчера, 17:38