https://ria.ru/20250522/rpts-2018438199.html

В РПЦ многодетные семьи назвали наиболее активными

В РПЦ многодетные семьи назвали наиболее активными - РИА Новости, 22.05.2025

В РПЦ многодетные семьи назвали наиболее активными

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что многодетные семьи наиболее активны социально и РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:27:00+03:00

2025-05-22T12:27:00+03:00

2025-05-22T12:41:00+03:00

москва

федор лукьянов

религия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что многодетные семьи наиболее активны социально и экономически. "Именно многодетные семьи наиболее активны и в социальном смысле, и в мировоззренческом смысле, и в смысле экономическом… Дети и карьера - это не противоположные вещи. Дети - это и есть карьера, потому что с каждым ребёнком у человека расширяется сердце, появляются новые возможности, способности. Молодёжь сегодня ищет сверхспособности - и вот вам, пожалуйста: многодетная семья - это и есть сверхспособности и супергерои современного времени. Они усыновляют, они идут в общественную деятельность", - сказал священнослужитель на пресс-конференции к Всероссийской неделе семьи "7Яфест", состоявшейся в международном мкльтимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "7Яфест" пройдет в 18 регионах страны, включая Москву, в преддверии Международного дня защиты детей с 25 мая по 1 июня 2025 года. В его рамках запланированы шествия, молебны, ценностные встречи, музыкальные и творческие программы, ярмарки семейных ремесел, книжные выставки и презентации литературных произведений, кинопоказы, творческие мастер-классы, спортивные состязания, выставки социальной рекламы и другие мероприятия.

https://ria.ru/20250521/rpts-2018304801.html

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москва, федор лукьянов