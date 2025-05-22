https://ria.ru/20250522/rostekh-2018382159.html

"Высокоточные комплексы" за три года серьезно нарастили производство

"Высокоточные комплексы" за три года серьезно нарастили производство - РИА Новости, 22.05.2025

"Высокоточные комплексы" за три года серьезно нарастили производство

Холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха" за три года – с 2022-го по 2025-й – нарастил производство по различной номенклатуре от 2,5 до 25 раз, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T04:50:00+03:00

2025-05-22T04:50:00+03:00

2025-05-22T04:50:00+03:00

безопасность

ростех

высокоточные комплексы

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха" за три года – с 2022-го по 2025-й – нарастил производство по различной номенклатуре от 2,5 до 25 раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "Имеется кратный ежегодный прирост производства специальной продукции. Если сравнивать сегодняшние показателя с началом 2022 года, то рост выпуска продукции по различной номенклатуре составил от 2,5 до 25 раз", - сообщили в холдинге. АО "НПО Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") является интегрированной структурой, образованной в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы предприятий, работающих в области перспективных вооружений, военной и специальной техники, в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Холдинг производит оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные, включая переносные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия и малой дальности, в том числе "Искандер" и "Панцирь".

https://ria.ru/20250314/dopzaschita-2004899407.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ростех, высокоточные комплексы