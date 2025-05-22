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"Высокоточные комплексы" за три года серьезно нарастили производство - РИА Новости, 22.05.2025
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04:50 22.05.2025
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"Высокоточные комплексы" за три года серьезно нарастили производство
"Высокоточные комплексы" за три года серьезно нарастили производство - РИА Новости, 22.05.2025
"Высокоточные комплексы" за три года серьезно нарастили производство
Холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха" за три года – с 2022-го по 2025-й – нарастил производство по различной номенклатуре от 2,5 до 25 раз, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T04:50:00+03:00
2025-05-22T04:50:00+03:00
безопасность
ростех
высокоточные комплексы
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха" за три года – с 2022-го по 2025-й – нарастил производство по различной номенклатуре от 2,5 до 25 раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "Имеется кратный ежегодный прирост производства специальной продукции. Если сравнивать сегодняшние показателя с началом 2022 года, то рост выпуска продукции по различной номенклатуре составил от 2,5 до 25 раз", - сообщили в холдинге. АО "НПО Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") является интегрированной структурой, образованной в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы предприятий, работающих в области перспективных вооружений, военной и специальной техники, в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Холдинг производит оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные, включая переносные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия и малой дальности, в том числе "Искандер" и "Панцирь".
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безопасность, ростех, высокоточные комплексы
Безопасность, Ростех, Высокоточные комплексы
"Высокоточные комплексы" за три года серьезно нарастили производство

"Высокоточные комплексы" за три года нарастили производство от 2,5 до 25 раз

© Фото : Высокоточка/TelegramВыносная пусковая установка ПТРК "Корнет" с дистанционным управлением комплекса холдинга "Высокоточные комплексы"
Выносная пусковая установка ПТРК Корнет с дистанционным управлением комплекса холдинга Высокоточные комплексы - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Высокоточка/Telegram
Выносная пусковая установка ПТРК "Корнет" с дистанционным управлением комплекса холдинга "Высокоточные комплексы". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха" за три года – с 2022-го по 2025-й – нарастил производство по различной номенклатуре от 2,5 до 25 раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"Имеется кратный ежегодный прирост производства специальной продукции. Если сравнивать сегодняшние показателя с началом 2022 года, то рост выпуска продукции по различной номенклатуре составил от 2,5 до 25 раз", - сообщили в холдинге.
АО "НПО Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") является интегрированной структурой, образованной в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы предприятий, работающих в области перспективных вооружений, военной и специальной техники, в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Холдинг производит оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные, включая переносные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия и малой дальности, в том числе "Искандер" и "Панцирь".
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