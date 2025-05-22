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"Ростех" сохраняет планы начать поставки SJ-100 и МС-21
"Ростех" сохраняет планы начать поставки SJ-100 и МС-21 - РИА Новости, 22.05.2025
"Ростех" сохраняет планы начать поставки SJ-100 и МС-21
"Ростех" сохраняет планы начать поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году, сообщила корпорация на фоне сообщений о сокращении... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:53:00+03:00
2025-05-22T10:53:00+03:00
2025-05-22T10:53:00+03:00
экономика
ростех
sj-100
мс-21
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Ростех" сохраняет планы начать поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году, сообщила корпорация на фоне сообщений о сокращении госфинансирования. Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что бюджетное финансирование комплексной госпрограммы развития авиаотрасли в 2025 году может быть урезано. "Наши планы неизменны: ведем испытания новых самолетов и готовим серийное производство, чтобы со следующего года приступить к поставкам SJ-100 и МС-21 в авиакомпании", – сообщили в "Ростехе".
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экономика, ростех, sj-100, мс-21
Экономика, Ростех, SJ-100, МС-21
"Ростех" сохраняет планы начать поставки SJ-100 и МС-21
"Ростех": планируем начать поставки SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году