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"Ростех" сохраняет планы начать поставки SJ-100 и МС-21 - РИА Новости, 22.05.2025
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10:53 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/rostehi-2018420767.html
"Ростех" сохраняет планы начать поставки SJ-100 и МС-21
"Ростех" сохраняет планы начать поставки SJ-100 и МС-21 - РИА Новости, 22.05.2025
"Ростех" сохраняет планы начать поставки SJ-100 и МС-21
"Ростех" сохраняет планы начать поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году, сообщила корпорация на фоне сообщений о сокращении... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:53:00+03:00
2025-05-22T10:53:00+03:00
экономика
ростех
sj-100
мс-21
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Ростех" сохраняет планы начать поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году, сообщила корпорация на фоне сообщений о сокращении госфинансирования. Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что бюджетное финансирование комплексной госпрограммы развития авиаотрасли в 2025 году может быть урезано. "Наши планы неизменны: ведем испытания новых самолетов и готовим серийное производство, чтобы со следующего года приступить к поставкам SJ-100 и МС-21 в авиакомпании", – сообщили в "Ростехе".
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экономика, ростех, sj-100, мс-21
Экономика, Ростех, SJ-100, МС-21
"Ростех" сохраняет планы начать поставки SJ-100 и МС-21

"Ростех": планируем начать поставки SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году

© Фото : корпорация "Иркут"Самолет МС-21-300 во время испытательного полета
Самолет МС-21-300 во время испытательного полета - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : корпорация "Иркут"
Самолет МС-21-300 во время испытательного полета. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Ростех" сохраняет планы начать поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году, сообщила корпорация на фоне сообщений о сокращении госфинансирования.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что бюджетное финансирование комплексной госпрограммы развития авиаотрасли в 2025 году может быть урезано.
"Наши планы неизменны: ведем испытания новых самолетов и готовим серийное производство, чтобы со следующего года приступить к поставкам SJ-100 и МС-21 в авиакомпании", – сообщили в "Ростехе".
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29 апреля, 08:04
 
ЭкономикаРостехSJ-100МС-21
 
 
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