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Правительство продлило обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Правительство продлило обязательную продажу валютной выручки экспортерами - РИА Новости, 22.05.2025

Правительство продлило обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Правительство России утвердило постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года, сообщается в официальном... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:20:00+03:00

2025-05-22T20:20:00+03:00

2025-05-22T20:20:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Правительство в рамках реализации указа президента утвердило постановление о продлении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок", - говорится в сообщении. "Как следует из документа, с 25 мая 2025 года экспортеры, включенные в перечень, утвержденный указом президента, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом", - также добавляется в сообщении. Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действовало до 30 апреля 2025 года. Таким образом, механизм будет возобновлен с 25 мая с сохранением прежних нормативов. Данное требование было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.

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экономика, россия, правительство рф