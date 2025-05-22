https://ria.ru/20250522/rossiya-2018537751.html

Хуснуллин рассказал о развитии дорог в России в этом году

Хуснуллин рассказал о развитии дорог в России в этом году - РИА Новости, 22.05.2025

Хуснуллин рассказал о развитии дорог в России в этом году

Более 300 дорожных объектов, среди которых транспортные развязки, участки магистральных улиц, мосты и путепроводы, правительство планирует ввести в эксплуатацию РИА Новости, 22.05.2025

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россия

московская область (подмосковье)

обь

марат хуснуллин

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 300 дорожных объектов, среди которых транспортные развязки, участки магистральных улиц, мосты и путепроводы, правительство планирует ввести в эксплуатацию в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Для достижения показателей национального проекта "Инфраструктура для жизни" в этом году планируем ввести в эксплуатацию более 300 региональных и местных объектов строительства и реконструкции общей протяжённостью более 1,1 тысячи километров. Это транспортные развязки, участки магистральных улиц, мосты и путепроводы", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. Среди крупнейших объектов 2025 года, как уточнили в релизе – строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Московской области. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре возводят второй мостовой переход через реку Обь в районе города Сургута. Кроме того, два дорожных объекта строится в Республике Алтай: в Майминском районе возводится мост через реку Катунь, а в Чемальском районе идёт строительство автомобильной дороги Урлу-Аспак – Каракол.

https://ria.ru/20250522/dorogi-2018473283.html

россия

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россия, московская область (подмосковье), обь, марат хуснуллин, общество