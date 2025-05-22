Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин рассказал о развитии дорог в России в этом году - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018537751.html
Хуснуллин рассказал о развитии дорог в России в этом году
Хуснуллин рассказал о развитии дорог в России в этом году - РИА Новости, 22.05.2025
Хуснуллин рассказал о развитии дорог в России в этом году
Более 300 дорожных объектов, среди которых транспортные развязки, участки магистральных улиц, мосты и путепроводы, правительство планирует ввести в эксплуатацию РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:00:00+03:00
2025-05-22T20:00:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
обь
марат хуснуллин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798611648_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_602200adaaa4ab3f063904276569cb08.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 300 дорожных объектов, среди которых транспортные развязки, участки магистральных улиц, мосты и путепроводы, правительство планирует ввести в эксплуатацию в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Для достижения показателей национального проекта "Инфраструктура для жизни" в этом году планируем ввести в эксплуатацию более 300 региональных и местных объектов строительства и реконструкции общей протяжённостью более 1,1 тысячи километров. Это транспортные развязки, участки магистральных улиц, мосты и путепроводы", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. Среди крупнейших объектов 2025 года, как уточнили в релизе – строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Московской области. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре возводят второй мостовой переход через реку Обь в районе города Сургута. Кроме того, два дорожных объекта строится в Республике Алтай: в Майминском районе возводится мост через реку Катунь, а в Чемальском районе идёт строительство автомобильной дороги Урлу-Аспак – Каракол.
https://ria.ru/20250522/dorogi-2018473283.html
россия
московская область (подмосковье)
обь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798611648_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_2f7f631b70c2b60839b54be7b4c22650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), обь, марат хуснуллин, общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Обь, Марат Хуснуллин, Общество
Хуснуллин рассказал о развитии дорог в России в этом году

Хуснуллин: более 300 дорожных объектов введут в эксплуатацию в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллина
Марат Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Марат Хуснуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 300 дорожных объектов, среди которых транспортные развязки, участки магистральных улиц, мосты и путепроводы, правительство планирует ввести в эксплуатацию в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Для достижения показателей национального проекта "Инфраструктура для жизни" в этом году планируем ввести в эксплуатацию более 300 региональных и местных объектов строительства и реконструкции общей протяжённостью более 1,1 тысячи километров. Это транспортные развязки, участки магистральных улиц, мосты и путепроводы", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
Среди крупнейших объектов 2025 года, как уточнили в релизе – строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Московской области. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре возводят второй мостовой переход через реку Обь в районе города Сургута. Кроме того, два дорожных объекта строится в Республике Алтай: в Майминском районе возводится мост через реку Катунь, а в Чемальском районе идёт строительство автомобильной дороги Урлу-Аспак – Каракол.
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Около 400 км дорог отремонтировано за год в Новгородской области
Вчера, 15:08
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)ОбьМарат ХуснуллинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала