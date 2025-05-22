https://ria.ru/20250522/rossiya-2018537751.html
Хуснуллин рассказал о развитии дорог в России в этом году
Хуснуллин рассказал о развитии дорог в России в этом году - РИА Новости, 22.05.2025
Хуснуллин рассказал о развитии дорог в России в этом году
Более 300 дорожных объектов, среди которых транспортные развязки, участки магистральных улиц, мосты и путепроводы, правительство планирует ввести в эксплуатацию РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:00:00+03:00
2025-05-22T20:00:00+03:00
2025-05-22T20:00:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
обь
марат хуснуллин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798611648_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_602200adaaa4ab3f063904276569cb08.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 300 дорожных объектов, среди которых транспортные развязки, участки магистральных улиц, мосты и путепроводы, правительство планирует ввести в эксплуатацию в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Для достижения показателей национального проекта "Инфраструктура для жизни" в этом году планируем ввести в эксплуатацию более 300 региональных и местных объектов строительства и реконструкции общей протяжённостью более 1,1 тысячи километров. Это транспортные развязки, участки магистральных улиц, мосты и путепроводы", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. Среди крупнейших объектов 2025 года, как уточнили в релизе – строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Московской области. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре возводят второй мостовой переход через реку Обь в районе города Сургута. Кроме того, два дорожных объекта строится в Республике Алтай: в Майминском районе возводится мост через реку Катунь, а в Чемальском районе идёт строительство автомобильной дороги Урлу-Аспак – Каракол.
https://ria.ru/20250522/dorogi-2018473283.html
россия
московская область (подмосковье)
обь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798611648_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_2f7f631b70c2b60839b54be7b4c22650.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), обь, марат хуснуллин, общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Обь, Марат Хуснуллин, Общество
Хуснуллин рассказал о развитии дорог в России в этом году
Хуснуллин: более 300 дорожных объектов введут в эксплуатацию в 2025 году