https://ria.ru/20250522/rossiya-2018516548.html
МВФ не смог сообщить новый срок консультаций с Россией
МВФ не смог сообщить новый срок консультаций с Россией - РИА Новости, 22.05.2025
МВФ не смог сообщить новый срок консультаций с Россией
Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему не может сообщить нового срока проведения консультаций с российскими властями по ситуации в экономике после их... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:09:00+03:00
2025-05-22T18:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему не может сообщить нового срока проведения консультаций с российскими властями по ситуации в экономике после их отмены в 2024 году, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. "На данный момент у меня нет сроков (проведения консультаций - ред.)", - сообщила она журналистам на брифинге. Козак отметила, что при оценке экономики РФ фонд исходит из данных, публикуемых российскими властями, а также информации от других стран и "третьих источников". "Этот сбор данных является официальным, и другие источники позволяют нам составить картину российской экономики", - указала представитель фонда. Ранее ожидалось, что МВФ с 16 сентября 2024 года приступит к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате, а позднее миссия международной организации во главе с представителем по РФ Аннет Киобе посетит с визитом страну. В октябре 2024 года заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил в интервью РИА Новости, что МВФ отложил начало консультаций с Россией в тот день, когда стороны должны были начать работу. Как говорилось в последовавшем пояснении фонда, международной организации потребовалось собрать дополнительную информацию и провести анализ перед началом консультаций.
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россия, мвф, в мире
МВФ не смог сообщить новый срок консультаций с Россией
МВФ не смог назвать новый срок консультаций с Россией по ситуации в экономике
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему не может сообщить нового срока проведения консультаций с российскими властями по ситуации в экономике после их отмены в 2024 году, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"На данный момент у меня нет сроков (проведения консультаций - ред.)", - сообщила она журналистам на брифинге.
Козак отметила, что при оценке экономики РФ фонд исходит из данных, публикуемых российскими властями, а также информации от других стран и "третьих источников".
"Этот сбор данных является официальным, и другие источники позволяют нам составить картину российской экономики", - указала представитель фонда.
Ранее ожидалось, что МВФ с 16 сентября 2024 года приступит к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате, а позднее миссия международной организации во главе с представителем по РФ Аннет Киобе посетит с визитом страну.
В октябре 2024 года заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил в интервью РИА Новости, что МВФ
отложил начало консультаций с Россией
в тот день, когда стороны должны были начать работу. Как говорилось в последовавшем пояснении фонда, международной организации потребовалось собрать дополнительную информацию и провести анализ перед началом консультаций.