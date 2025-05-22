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В Польше признали провал плана против России - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018503800.html
В Польше признали провал плана против России
В Польше признали провал плана против России - РИА Новости, 22.05.2025
В Польше признали провал плана против России
Европа пыталась нанести поражение России руками украинцев, но спустя три года помощь Запада, как и возможности ВСУ, ослабела, и теперь Брюссель не сможет... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:30:00+03:00
2025-05-22T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
эммануэль макрон
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Европа пыталась нанести поражение России руками украинцев, но спустя три года помощь Запада, как и возможности ВСУ, ослабела, и теперь Брюссель не сможет удержать Киев в зоне своего влияния, пишет колумнист польского журнала Polityka Михал Фишер."Размещения войск на Украине сегодня уже недостаточно, чтобы спасти ее от включения в российскую сферу влияния", — говорится в материале.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран хотят направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.Глава МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле.На Смоленской площади отмечали, что Москва расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий Киева.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, киев, эммануэль макрон, сергей лавров, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Польша
В Польше признали провал плана против России

Polityka: Европа не сможет удержать Украину от включения в сферу влияния России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Европа пыталась нанести поражение России руками украинцев, но спустя три года помощь Запада, как и возможности ВСУ, ослабела, и теперь Брюссель не сможет удержать Киев в зоне своего влияния, пишет колумнист польского журнала Polityka Михал Фишер.
"Размещения войск на Украине сегодня уже недостаточно, чтобы спасти ее от включения в российскую сферу влияния", — говорится в материале.
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В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран хотят направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.
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На Смоленской площади отмечали, что Москва расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевЭммануэль МакронСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Польша
 
 
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