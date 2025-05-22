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"Полностью защищены". В США пришли в ярость из-за хода Запада против России
"Полностью защищены". В США пришли в ярость из-за хода Запада против России - РИА Новости, 22.05.2025
"Полностью защищены". В США пришли в ярость из-за хода Запада против России
Новые санкции не причинят вред России и не приблизят мир на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу "Judging Freedom". РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:21:00+03:00
2025-05-22T17:21:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Новые санкции не причинят вред России и не приблизят мир на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу "Judging Freedom"."Россия буквально защищена от санкций. Против нее ничего нельзя сделать. Чего они пытаются ими добиться?" — рассказал он.По словам эксперта, Запад не сможет санкционным давлением диктовать России темпы урегулирования украинского конфликта, который, как считает Риттер, Москва завершит на своих условиях и в свое время.Первого апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к России под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500 процентов на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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россия, сша, москва, скотт риттер, в мире, украина
Россия, США, Москва, Скотт Риттер, В мире, Украина
"Полностью защищены". В США пришли в ярость из-за хода Запада против России
Риттер: новые санкции не причинят вред России и не приблизят мир на Украине