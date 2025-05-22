Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Палестины рассказал о сотрудничестве с Россией по лекарствам - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 22.05.2025 (обновлено: 15:06 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018469743.html
Минздрав Палестины рассказал о сотрудничестве с Россией по лекарствам
Минздрав Палестины рассказал о сотрудничестве с Россией по лекарствам - РИА Новости, 22.05.2025
Минздрав Палестины рассказал о сотрудничестве с Россией по лекарствам
Россия оказывает Палестине большую поддержку в области лекарств, сотрудничество осуществляется на нескольких уровнях, заявил РИА Новости глава Минздрава... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:58:00+03:00
2025-05-22T15:06:00+03:00
россия
палестина
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a461c1d48c262f8125e4cb91ba5034fd.jpg
ЖЕНЕВА, 22 мая - РИА Новости. Россия оказывает Палестине большую поддержку в области лекарств, сотрудничество осуществляется на нескольких уровнях, заявил РИА Новости глава Минздрава Палестины Маджед Абу-Рамадан. "У нас очень хорошие отношения с Российской Федерацией, и мы сотрудничаем на более чем одном уровне. Конечно, здравоохранение - это одно. Многие из наших высокоспециализированных врачей проходили обучение в Москве и других городах России, так что у нас много общего. И мы получаем большую поддержку от России в том, что касается лекарств", - сказал он.
https://ria.ru/20250510/putin-2016240505.html
россия
палестина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3326f7cd4fe772d8c0f184fd89f76850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, палестина, москва, в мире
Россия, Палестина, Москва, В мире
Минздрав Палестины рассказал о сотрудничестве с Россией по лекарствам

Министр Абу-Рамадан: Россия оказывает Палестине поддержку лекарствами

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 22 мая - РИА Новости. Россия оказывает Палестине большую поддержку в области лекарств, сотрудничество осуществляется на нескольких уровнях, заявил РИА Новости глава Минздрава Палестины Маджед Абу-Рамадан.
"У нас очень хорошие отношения с Российской Федерацией, и мы сотрудничаем на более чем одном уровне. Конечно, здравоохранение - это одно. Многие из наших высокоспециализированных врачей проходили обучение в Москве и других городах России, так что у нас много общего. И мы получаем большую поддержку от России в том, что касается лекарств", - сказал он.
Президент России Владимира Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин заявил об особом внимании к отношениям России и Палестины
10 мая, 18:34
 
РоссияПалестинаМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала