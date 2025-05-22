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Минздрав Палестины рассказал о сотрудничестве с Россией по лекарствам
Минздрав Палестины рассказал о сотрудничестве с Россией по лекарствам - РИА Новости, 22.05.2025
Минздрав Палестины рассказал о сотрудничестве с Россией по лекарствам
Россия оказывает Палестине большую поддержку в области лекарств, сотрудничество осуществляется на нескольких уровнях, заявил РИА Новости глава Минздрава... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:58:00+03:00
2025-05-22T14:58:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 22 мая - РИА Новости. Россия оказывает Палестине большую поддержку в области лекарств, сотрудничество осуществляется на нескольких уровнях, заявил РИА Новости глава Минздрава Палестины Маджед Абу-Рамадан. "У нас очень хорошие отношения с Российской Федерацией, и мы сотрудничаем на более чем одном уровне. Конечно, здравоохранение - это одно. Многие из наших высокоспециализированных врачей проходили обучение в Москве и других городах России, так что у нас много общего. И мы получаем большую поддержку от России в том, что касается лекарств", - сказал он.
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россия, палестина, москва, в мире
Россия, Палестина, Москва, В мире
Минздрав Палестины рассказал о сотрудничестве с Россией по лекарствам
Министр Абу-Рамадан: Россия оказывает Палестине поддержку лекарствами