https://ria.ru/20250522/rossiya-2018459226.html

Симоньян ответила поговоркой на вопрос об обвинениях RT в пропаганде

Симоньян ответила поговоркой на вопрос об обвинениях RT в пропаганде - РИА Новости, 22.05.2025

Симоньян ответила поговоркой на вопрос об обвинениях RT в пропаганде

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью французскому каналу GPTV ответила русской поговоркой... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:09:00+03:00

2025-05-22T14:09:00+03:00

2025-05-22T15:07:00+03:00

франция

маргарита симоньян

в мире

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью французскому каналу GPTV ответила русской поговоркой на вопрос о том, как она относится к обвинениям RT в пропаганде: "По себе людей не судят". "Знаете, есть такая русская поговорка: "По себе людей не судят". Самые главные пропагандисты — BBC, CNN, которых даже и собственный президент называет пропагандистами, это (обвинения в том, что RT якобы пропагандистский канал. — Прим. ред.) говорят они. А нормальные люди так не говорят. Зачем же мы будем оправдываться перед ненормальными? Мы не будем этого делать", — отметила она. При этом медиаменеджер подчеркнула, что телеканал стал объектом геополитического давления из-за своей независимой позиции и стремления донести правду до зрителей. "Любое серьезное медиа играет геополитическую роль. Если бы мы не играли геополитической роли, та же Франция не вылезала бы, я имею в виду нынешние руководители Франции не вылезали бы из своих брюк и юбок для того, чтобы нас запретить. <…> Но у них ничего не получится. Потому что слово, если оно правдивое, честное, смелое и то, которое хочет слышать народ, оно все равно дойдет до этого народа. Понимаете, дойдет. Они могут хоть передушить нас всех — на наше место встанут новые. И будут продолжать делать то, что делаем мы", — добавила главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT.Как обратила внимание Симоньян, RT не намеренно стремился стать геополитическим инструментом, но именно действия западных стран сделали его таковым. Она пояснила, что сотрудники телеканала просто занимались журналистикой, рассказывали людям правду, в том числе о том, что не освещали другие. В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках. Затем Евросоюз запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских средств массовой информации.Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял Москву в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в Европе.Президент Владимир Путин заявлял, что западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.

https://ria.ru/20250106/oon-1992678705.html

https://ria.ru/20250506/karlson-2015178064.html

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франция, маргарита симоньян, в мире, миа "россия сегодня"