https://ria.ru/20250522/rossijane-2018457020.html
Опрос: более 80% россиян удовлетворены возможностями для самореализации
Опрос: более 80% россиян удовлетворены возможностями для самореализации - РИА Новости, 22.05.2025
Опрос: более 80% россиян удовлетворены возможностями для самореализации
Абсолютное большинство россиян (82%) уверены, что у российской молодежи в целом есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям и... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:54:00+03:00
2025-05-22T13:54:00+03:00
2025-05-22T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (82%) уверены, что у российской молодежи в целом есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям и добиться успеха в жизни, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. Кроме того, большая часть граждан РФ (70%) считают, что в регионах у молодых людей тоже есть перспективы для самореализации. В ответе на вопрос "вы знаете о деятельности платформы "Россия - страна возможностей" свыше половины респондентов (53%) либо слышали название, но ничего не знают о деятельности организации, либо впервые услышали о платформе. При этом 66% опрошенных уверены, что организация скорее дает возможности для развития и успешной самореализации. На вопрос "вы бы хотели, чтобы ваши дети и внуки приняли участие в одном из проектов платформы "Россия - страна возможностей" более половины россиян (68%) ответили, что хотели бы. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250516/putin-2017292212.html
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общество, россия, вциом
Опрос: более 80% россиян удовлетворены возможностями для самореализации
ВЦИОМ: 82% россиян уверены, что у молодежи есть возможности для самореализации
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (82%) уверены, что у российской молодежи в целом есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям и добиться успеха в жизни, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Кроме того, большая часть граждан РФ
(70%) считают, что в регионах у молодых людей тоже есть перспективы для самореализации.
В ответе на вопрос "вы знаете о деятельности платформы "Россия - страна возможностей" свыше половины респондентов (53%) либо слышали название, но ничего не знают о деятельности организации, либо впервые услышали о платформе. При этом 66% опрошенных уверены, что организация скорее дает возможности для развития и успешной самореализации.
На вопрос "вы бы хотели, чтобы ваши дети и внуки приняли участие в одном из проектов платформы "Россия - страна возможностей" более половины россиян (68%) ответили, что хотели бы.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен 16 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.