https://ria.ru/20250522/rossijane-2018457020.html

Опрос: более 80% россиян удовлетворены возможностями для самореализации

Опрос: более 80% россиян удовлетворены возможностями для самореализации - РИА Новости, 22.05.2025

Опрос: более 80% россиян удовлетворены возможностями для самореализации

Абсолютное большинство россиян (82%) уверены, что у российской молодежи в целом есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям и... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:54:00+03:00

2025-05-22T13:54:00+03:00

2025-05-22T14:23:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (82%) уверены, что у российской молодежи в целом есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям и добиться успеха в жизни, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. Кроме того, большая часть граждан РФ (70%) считают, что в регионах у молодых людей тоже есть перспективы для самореализации. В ответе на вопрос "вы знаете о деятельности платформы "Россия - страна возможностей" свыше половины респондентов (53%) либо слышали название, но ничего не знают о деятельности организации, либо впервые услышали о платформе. При этом 66% опрошенных уверены, что организация скорее дает возможности для развития и успешной самореализации. На вопрос "вы бы хотели, чтобы ваши дети и внуки приняли участие в одном из проектов платформы "Россия - страна возможностей" более половины россиян (68%) ответили, что хотели бы. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250516/putin-2017292212.html

https://ria.ru/20250425/chernyshenko-2013554098.html

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общество, россия, вциом