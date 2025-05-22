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Глава Минприроды рассказал о ситуации с природными пожарами
Глава Минприроды рассказал о ситуации с природными пожарами - РИА Новости, 22.05.2025
Глава Минприроды рассказал о ситуации с природными пожарами
Россия находится на пике весеннего пожароопасного сезона, на большей части страны ситуация под контролем, однако скоро наступит лето, и начнутся пожары в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:03:00+03:00
2025-05-22T19:03:00+03:00
2025-05-22T19:03:00+03:00
россия
забайкальский край
красноярский край
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия находится на пике весеннего пожароопасного сезона, на большей части страны ситуация под контролем, однако скоро наступит лето, и начнутся пожары в северных регионах, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Министр сообщил, что два района в Забайкальском крае находятся в "тревожной зоне", сейчас там наибольшая площадь лесных пожаров в России. "Что очень важно, мы сейчас находимся в пике пожароопасного сезона, по всем остальным территориям ситуация под контролем, и такого объема возгораний нет, но надо понимать, что через неделю весенний сезон сменится на летний, и мы войдем в совершенно иные климатические условия, где высокие температуры, и, самое главное, добавятся сухие грозы. Начнет разгораться север, а это труднодоступные территории", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По его словам, сложная обстановка с лесными пожарами прогнозируется на западе Якутии, северо-востоке Красноярского края и севере Иркутской области.
россия
забайкальский край
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россия, забайкальский край, красноярский край, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), природные пожары в россии
Россия, Забайкальский край, Красноярский край, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Природные пожары в России
Глава Минприроды рассказал о ситуации с природными пожарами
Глава Минприроды Козлов: Россия находится на пике пожароопасного сезона
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия находится на пике весеннего пожароопасного сезона, на большей части страны ситуация под контролем, однако скоро наступит лето, и начнутся пожары в северных регионах, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Министр сообщил, что два района в Забайкальском крае находятся в "тревожной зоне", сейчас там наибольшая площадь лесных пожаров в России.
"Что очень важно, мы сейчас находимся в пике пожароопасного сезона, по всем остальным территориям ситуация под контролем, и такого объема возгораний нет, но надо понимать, что через неделю весенний сезон сменится на летний, и мы войдем в совершенно иные климатические условия, где высокие температуры, и, самое главное, добавятся сухие грозы. Начнет разгораться север, а это труднодоступные территории", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По его словам, сложная обстановка с лесными пожарами прогнозируется на западе Якутии, северо-востоке Красноярского края и севере Иркутской области.