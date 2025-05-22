https://ria.ru/20250522/rossija-2018530205.html

Глава Минприроды рассказал о ситуации с природными пожарами

Глава Минприроды рассказал о ситуации с природными пожарами - РИА Новости, 22.05.2025

Глава Минприроды рассказал о ситуации с природными пожарами

Россия находится на пике весеннего пожароопасного сезона, на большей части страны ситуация под контролем, однако скоро наступит лето, и начнутся пожары в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:03:00+03:00

2025-05-22T19:03:00+03:00

2025-05-22T19:03:00+03:00

россия

забайкальский край

красноярский край

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия находится на пике весеннего пожароопасного сезона, на большей части страны ситуация под контролем, однако скоро наступит лето, и начнутся пожары в северных регионах, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Министр сообщил, что два района в Забайкальском крае находятся в "тревожной зоне", сейчас там наибольшая площадь лесных пожаров в России. "Что очень важно, мы сейчас находимся в пике пожароопасного сезона, по всем остальным территориям ситуация под контролем, и такого объема возгораний нет, но надо понимать, что через неделю весенний сезон сменится на летний, и мы войдем в совершенно иные климатические условия, где высокие температуры, и, самое главное, добавятся сухие грозы. Начнет разгораться север, а это труднодоступные территории", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По его словам, сложная обстановка с лесными пожарами прогнозируется на западе Якутии, северо-востоке Красноярского края и севере Иркутской области.

россия

забайкальский край

красноярский край

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россия, забайкальский край, красноярский край, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), природные пожары в россии