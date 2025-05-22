https://ria.ru/20250522/rossija-2018523274.html
Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом
Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом - РИА Новости, 22.05.2025
Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом
Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей, там смогут отдохнуть порядка 6 миллионов ребят, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:31:00+03:00
2025-05-22T18:31:00+03:00
2025-05-22T18:32:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882199268_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_5dd8d50b091ff66cb8f1576cc98891a6.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей, там смогут отдохнуть порядка 6 миллионов ребят, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей. Конечно, это еще недостаточно, но там смогут отдохнуть и укрепить здоровье около 6 миллионов ребят. Это примерно на 200 тысяч больше, чем в прошлом году", - сказал Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По словам Чернышенко, особое внимание правительство уделяет отдыху детей участников СВО. По его словам, это порядка 175 тысяч ребят.
https://ria.ru/20250517/volodin-2017532771.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882199268_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_73b1e892481110595409fa51b045117b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом
Чернышенко: летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей