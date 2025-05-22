https://ria.ru/20250522/rossija-2018523274.html

Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом

Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом - РИА Новости, 22.05.2025

Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом

Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей, там смогут отдохнуть порядка 6 миллионов ребят, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:31:00+03:00

2025-05-22T18:31:00+03:00

2025-05-22T18:32:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей, там смогут отдохнуть порядка 6 миллионов ребят, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей. Конечно, это еще недостаточно, но там смогут отдохнуть и укрепить здоровье около 6 миллионов ребят. Это примерно на 200 тысяч больше, чем в прошлом году", - сказал Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По словам Чернышенко, особое внимание правительство уделяет отдыху детей участников СВО. По его словам, это порядка 175 тысяч ребят.

https://ria.ru/20250517/volodin-2017532771.html

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2025

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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы