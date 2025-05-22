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Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом - РИА Новости, 22.05.2025
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18:31 22.05.2025 (обновлено: 18:32 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/rossija-2018523274.html
Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом
Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом - РИА Новости, 22.05.2025
Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом
Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей, там смогут отдохнуть порядка 6 миллионов ребят, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 22.05.2025
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социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей, там смогут отдохнуть порядка 6 миллионов ребят, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей. Конечно, это еще недостаточно, но там смогут отдохнуть и укрепить здоровье около 6 миллионов ребят. Это примерно на 200 тысяч больше, чем в прошлом году", - сказал Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По словам Чернышенко, особое внимание правительство уделяет отдыху детей участников СВО. По его словам, это порядка 175 тысяч ребят.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Чернышенко рассказал о работе детских лагерей в России летом

Чернышенко: летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей, там смогут отдохнуть порядка 6 миллионов ребят, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей. Конечно, это еще недостаточно, но там смогут отдохнуть и укрепить здоровье около 6 миллионов ребят. Это примерно на 200 тысяч больше, чем в прошлом году", - сказал Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По словам Чернышенко, особое внимание правительство уделяет отдыху детей участников СВО. По его словам, это порядка 175 тысяч ребят.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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