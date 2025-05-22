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Россия уверенными шагами идет к победе, заявила ефрейтор Болилая - РИА Новости, 22.05.2025
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16:06 22.05.2025 (обновлено: 16:50 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/rossija-2018485622.html
Россия уверенными шагами идет к победе, заявила ефрейтор Болилая
Россия уверенными шагами идет к победе, заявила ефрейтор Болилая - РИА Новости, 22.05.2025
Россия уверенными шагами идет к победе, заявила ефрейтор Болилая
Россия уверенными шагами движется к победе, которая обеспечит достойное будущее подрастающему поколению, заявила ефрейтор Людмила Болилая, которой президент РФ... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:06:00+03:00
2025-05-22T16:50:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Россия уверенными шагами движется к победе, которая обеспечит достойное будущее подрастающему поколению, заявила ефрейтор Людмила Болилая, которой президент РФ Владимир Путин в четверг вручил Золотую Звезду Героя России. "И вот сейчас мы уверенными шагами идём к победе, чтобы создать достойное будущее нашим детям и гордость за свою страну", - сказала Болилая на церемонии вручения. Она подчеркнула, что россияне всегда славились своей любовью к родине и умели сплотиться в трудную минуту. В Минобороны РФ 9 февраля рассказали, что Болилая в ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. Сохранив жизнь военнослужащему, медсестра получила многочисленные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.
https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html
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60
Общение Путина и медсестры Людмилы Болилая, которая закрыла собой раненого бойца во время обстрела ВСУ
Путин восхитился подвигом Героя России, медсестры Людмилы Болилая, которая закрыла собой раненого бойца во время обстрела ВСУ
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Россия уверенными шагами идет к победе, заявила ефрейтор Болилая

Ефрейтор Болилая заявила, что Россия уверенными шагами движется к победе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и ефрейтор МО РФ Людмила Болилая, удостоенная звания Героя России
Президент РФ Владимир Путин и ефрейтор МО РФ Людмила Болилая, удостоенная звания Героя России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и ефрейтор МО РФ Людмила Болилая, удостоенная звания Героя России
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Россия уверенными шагами движется к победе, которая обеспечит достойное будущее подрастающему поколению, заявила ефрейтор Людмила Болилая, которой президент РФ Владимир Путин в четверг вручил Золотую Звезду Героя России.
«
"И вот сейчас мы уверенными шагами идём к победе, чтобы создать достойное будущее нашим детям и гордость за свою страну", - сказала Болилая на церемонии вручения.
Она подчеркнула, что россияне всегда славились своей любовью к родине и умели сплотиться в трудную минуту.
В Минобороны РФ 9 февраля рассказали, что Болилая в ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. Сохранив жизнь военнослужащему, медсестра получила многочисленные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.
Путин в Кремле вручает государственные награды - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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