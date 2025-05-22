https://ria.ru/20250522/rossija-2018451676.html
Россия заинтересована в возвращении зарубежных компаний, заявил Песков
Россия заинтересована в возвращении зарубежных компаний, заявил Песков - РИА Новости, 22.05.2025
Россия заинтересована в возвращении зарубежных компаний, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет заинтересована в возвращении зарубежных компаний, которые покинули российский рынок с... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:25:00+03:00
2025-05-22T13:25:00+03:00
2025-05-22T13:25:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет заинтересована в возвращении зарубежных компаний, которые покинули российский рынок с соблюдением всех правил. Ранее Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям на заседании 21 мая поддержал ко второму чтению законопроект о новых условиях возврата иностранных активов. Журналист спросила Пескова, есть ли основания для опасений за инвестиционный климат и нарушение правовой практики бизнеса, договоров. "Компании, еще раз повторяю, которые очень аккуратно, с соблюдением всех правил и так далее уходили, конечно, к ним будет совершенно другой подход, и мы будем заинтересованы в том, чтобы эти компании свою инвестиционную активность здесь у нас продолжали", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250225/kompanii-2001407591.html
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экономика, россия, дмитрий песков, госдума рф
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Россия заинтересована в возвращении зарубежных компаний, заявил Песков
Песков: Россия заинтересована в возвращении зарубежных компаний по правилам