Россия готова противостоять общим вызовам, заявил Венедиктов
Венедиктов: Россия готова вместе со всеми странами противостоять общим вызовам
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской ФедерацииАлександр Венедиктов
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
Александр Венедиктов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия готова вместе со всеми заинтересованными странами противостоять общим острым вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Совместные усилия по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности призваны ответить на опасное накопление конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обострение ситуации на Ближнем Востоке, проблемы регионов Южного Кавказа и Центральной Азии, Африки и Латинской Америки", - сказал Венедиктов.
В целом, укрепление позиций государств Глобального Юга и Востока на мировой арене – объективный и закономерный процесс, отметил он.
"Западная цивилизация оказалась более не способна задавать адекватные современным реалиям ориентиры развития. Она стремится устранить любых конкурентов в военно-политической и экономической сферах, подавить инакомыслие, ослабить и подчинить национальные хозяйства других стран за счет навязывания им выгодных себе "решений" в области экономики, валютно-финансового регулирования и в других сферах", - пояснил Венедиктов.
"Именно поэтому государства мирового большинства должны сообща работать над укреплением коллективной безопасности для преодоления навязываемого извне сценария разобщения", - отметил он.
В основе такого сотрудничества должны лежать принципы взаимного учета национальных интересов, отстаивания суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, отказа от идеологической конфронтации, добавил Венедиктов.
"Входящие в мировое большинство государства объединяет одно: нежелание подчинять свою политику интересам внешних сил, стремление сохранить, спасти от разрушения свои традиционные взгляды, самобытность и устои. Дальнейшее укрепление многостороннего международного сотрудничества поможет диверсифицировать экономику и промышленность, создать новые банки и биржи, открыть транспортные коридоры, способствующие торговле в национальных валютах", - сказал замсекретаря СБ РФ.
"Хочу вновь подчеркнуть – наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами, к противостоянию общим острым вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество. Мы высоко ценим то, что у нашей страны – много союзников и партнёров по всему миру. Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Рассчитываем, что так будет и впредь", - подчеркнул Венедиктов.