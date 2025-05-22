https://ria.ru/20250522/rossija-2018388831.html
Платформа "Россия — страна возможностей" отмечает семилетний юбилей
Платформа "Россия — страна возможностей" отмечает семилетний юбилей - РИА Новости, 22.05.2025
Платформа "Россия — страна возможностей" отмечает семилетний юбилей
Платформы "Россия — страна возможностей" празднует семь лет со своего основания, сообщили в ее пресс-службе. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:32:00+03:00
2025-05-22T06:32:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Платформы "Россия — страна возможностей" празднует семь лет со своего основания, сообщили в ее пресс-службе. "Платформа "Россия — страна возможностей", созданная по поручению президента России Владимира Путина, отмечает семилетие. За это время участниками ее проектов, конкурсов и олимпиад стали жители всех 89 регионов России и 150 стран мира", — отметили в пресс-релизе. Как уточняется, платформа помогла миллионам людей поверить в свои силы, поступить в высшие учебные заведения, найти подходящую им профессию и построить карьеру, обрести единомышленников, увидеть самые красивые места страны, попасть на госслужбу, а также достичь других целей.За годы своей работы платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Лидеры России", "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я — профессионал" и многие другие. "Более 25 миллионов человек из всех уголков России и 150 стран мира стали участниками проектов президентской платформы. И это не просто проектная деятельность и проведение конкурсов — мы доказываем реальными кейсами, что успех возможен благодаря таланту, трудолюбию и способностям. Мы не просто предоставляем возможности — мы создаем их вместе с участниками проектов РСВ. Самое ценное для нас — это видеть, как участники платформы становятся инициаторами новых направлений, создавая тем самым экосистему развития для всей страны", — отметил гендиректор платформы Андрей Бетин. Он также поблагодарил за работу команду и участников президентской платформы.В организации указали, что в других странах никогда не существовало такого проекта по участию в общенациональных инициативах, обучению новым навыкам, поиску и поддержке талантов. В пресс-службе отметили, что теперь кадровые конкурсы за рубежом проходят по методике и алгоритмам, основанным на проектах платформы "Россия — страна возможностей". Там привели в пример конкурс "Юкселиш", который проводится в Азербайджане уже несколько лет, и конкурс "Команда Абхазии", впервые организованный в республике в этом году. Оба этих мероприятия прошли по механике конкурса управленцев "Лидеры России".Президентскую платформу "Россия — страна возможностей" создали по инициативе Владимира Путина. Ее миссия — создавать будущее страны, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.
https://ria.ru/20250212/abhazija-1998913773.html
https://ria.ru/20241217/komissarov-1989746101.html
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общество, технологии, россия, азербайджан, абхазия, владимир путин
Общество, Технологии, Россия, Азербайджан, Абхазия, Владимир Путин
Платформа "Россия — страна возможностей" отмечает семилетний юбилей
Платформа "Россия – страна возможностей" отмечает семилетний юбилей
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Платформы "Россия — страна возможностей" празднует семь лет со своего основания, сообщили в ее пресс-службе.
"Платформа "Россия — страна возможностей", созданная по поручению президента России Владимира Путина
, отмечает семилетие. За это время участниками ее проектов, конкурсов и олимпиад стали жители всех 89 регионов России и 150 стран мира", — отметили в пресс-релизе.
Как уточняется, платформа помогла миллионам людей поверить в свои силы, поступить в высшие учебные заведения, найти подходящую им профессию и построить карьеру, обрести единомышленников, увидеть самые красивые места страны, попасть на госслужбу, а также достичь других целей.
За годы своей работы платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Лидеры России", "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я — профессионал" и многие другие.
«
"Более 25 миллионов человек из всех уголков России и 150 стран мира стали участниками проектов президентской платформы. И это не просто проектная деятельность и проведение конкурсов — мы доказываем реальными кейсами, что успех возможен благодаря таланту, трудолюбию и способностям. Мы не просто предоставляем возможности — мы создаем их вместе с участниками проектов РСВ. Самое ценное для нас — это видеть, как участники платформы становятся инициаторами новых направлений, создавая тем самым экосистему развития для всей страны", — отметил гендиректор платформы Андрей Бетин.
Он также поблагодарил за работу команду и участников президентской платформы.
В организации указали, что в других странах никогда не существовало такого проекта по участию в общенациональных инициативах, обучению новым навыкам, поиску и поддержке талантов.
В пресс-службе отметили, что теперь кадровые конкурсы за рубежом проходят по методике и алгоритмам, основанным на проектах платформы "Россия — страна возможностей". Там привели в пример конкурс "Юкселиш", который проводится в Азербайджане уже несколько лет, и конкурс "Команда Абхазии", впервые организованный в республике в этом году. Оба этих мероприятия прошли по механике конкурса управленцев "Лидеры России".
Президентскую платформу "Россия — страна возможностей" создали по инициативе Владимира Путина. Ее миссия — создавать будущее страны, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.