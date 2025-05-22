https://ria.ru/20250522/rossija-2018371102.html

Буркина-Фасо получит гуманитарную помощь от России

Буркина-Фасо получит гуманитарную помощь от России - РИА Новости, 22.05.2025

Буркина-Фасо получит гуманитарную помощь от России

Россия планирует безвозмездно передать 709,5 тонны продовольствия Буркина-Фасо в мае, а процесс предоставления гуманитарной помощи Нигеру близится к завершению, РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T01:30:00+03:00

2025-05-22T01:30:00+03:00

2025-05-22T01:30:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия планирует безвозмездно передать 709,5 тонны продовольствия Буркина-Фасо в мае, а процесс предоставления гуманитарной помощи Нигеру близится к завершению, сообщили газете "Известия" в МИД РФ. "В последнее время на безвозмездной основе были отправлены 559 тонн гороха и 164 тонны подсолнечного масла в Зимбабве (декабрь 2024 года), а также 29,4 тысячи тонн дизельного топлива в Центрально-Африканскую Республику (январь 2025 года). В мае ожидается передача 709,5 тонны гороха Буркина-Фасо. Российская сторона завершает необходимые процедуры по предоставлению безвозмездной помощи Нигеру в объеме до 20 тысяч тонн пшеницы", - заявили в МИД. В российском дипведомстве также подчеркнули, что поставки гуманитарной помощи указанным странам осуществляются в рамках Всемирной продовольственной программы ООН за счет взносов России

https://ria.ru/20250510/putin-2016253293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, буркина-фасо, нигер, оон, в мире