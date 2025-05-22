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Буркина-Фасо получит гуманитарную помощь от России - РИА Новости, 22.05.2025
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01:30 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/rossija-2018371102.html
Буркина-Фасо получит гуманитарную помощь от России
Буркина-Фасо получит гуманитарную помощь от России - РИА Новости, 22.05.2025
Буркина-Фасо получит гуманитарную помощь от России
Россия планирует безвозмездно передать 709,5 тонны продовольствия Буркина-Фасо в мае, а процесс предоставления гуманитарной помощи Нигеру близится к завершению, РИА Новости, 22.05.2025
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия планирует безвозмездно передать 709,5 тонны продовольствия Буркина-Фасо в мае, а процесс предоставления гуманитарной помощи Нигеру близится к завершению, сообщили газете "Известия" в МИД РФ. "В последнее время на безвозмездной основе были отправлены 559 тонн гороха и 164 тонны подсолнечного масла в Зимбабве (декабрь 2024 года), а также 29,4 тысячи тонн дизельного топлива в Центрально-Африканскую Республику (январь 2025 года). В мае ожидается передача 709,5 тонны гороха Буркина-Фасо. Российская сторона завершает необходимые процедуры по предоставлению безвозмездной помощи Нигеру в объеме до 20 тысяч тонн пшеницы", - заявили в МИД. В российском дипведомстве также подчеркнули, что поставки гуманитарной помощи указанным странам осуществляются в рамках Всемирной продовольственной программы ООН за счет взносов России
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россия, буркина-фасо, нигер, оон, в мире
Россия, Буркина-Фасо, Нигер, ООН, В мире
Буркина-Фасо получит гуманитарную помощь от России

Россия передаст Буркина-Фасо 709,5 тонны продовольствия в мае

© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия планирует безвозмездно передать 709,5 тонны продовольствия Буркина-Фасо в мае, а процесс предоставления гуманитарной помощи Нигеру близится к завершению, сообщили газете "Известия" в МИД РФ.
"В последнее время на безвозмездной основе были отправлены 559 тонн гороха и 164 тонны подсолнечного масла в Зимбабве (декабрь 2024 года), а также 29,4 тысячи тонн дизельного топлива в Центрально-Африканскую Республику (январь 2025 года). В мае ожидается передача 709,5 тонны гороха Буркина-Фасо. Российская сторона завершает необходимые процедуры по предоставлению безвозмездной помощи Нигеру в объеме до 20 тысяч тонн пшеницы", - заявили в МИД.
В российском дипведомстве также подчеркнули, что поставки гуманитарной помощи указанным странам осуществляются в рамках Всемирной продовольственной программы ООН за счет взносов России
Президент России Владимир Путин и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин рассказал об оказании гуманитарной поддержки Буркина-Фасо
10 мая, 20:12
 
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