https://ria.ru/20250522/rossija-2018371102.html
Буркина-Фасо получит гуманитарную помощь от России
Буркина-Фасо получит гуманитарную помощь от России - РИА Новости, 22.05.2025
Буркина-Фасо получит гуманитарную помощь от России
Россия планирует безвозмездно передать 709,5 тонны продовольствия Буркина-Фасо в мае, а процесс предоставления гуманитарной помощи Нигеру близится к завершению, РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:30:00+03:00
2025-05-22T01:30:00+03:00
2025-05-22T01:30:00+03:00
россия
буркина-фасо
нигер
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_53b31a3e5019df927c2d3b386dc870fa.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия планирует безвозмездно передать 709,5 тонны продовольствия Буркина-Фасо в мае, а процесс предоставления гуманитарной помощи Нигеру близится к завершению, сообщили газете "Известия" в МИД РФ. "В последнее время на безвозмездной основе были отправлены 559 тонн гороха и 164 тонны подсолнечного масла в Зимбабве (декабрь 2024 года), а также 29,4 тысячи тонн дизельного топлива в Центрально-Африканскую Республику (январь 2025 года). В мае ожидается передача 709,5 тонны гороха Буркина-Фасо. Российская сторона завершает необходимые процедуры по предоставлению безвозмездной помощи Нигеру в объеме до 20 тысяч тонн пшеницы", - заявили в МИД. В российском дипведомстве также подчеркнули, что поставки гуманитарной помощи указанным странам осуществляются в рамках Всемирной продовольственной программы ООН за счет взносов России
https://ria.ru/20250510/putin-2016253293.html
россия
буркина-фасо
нигер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3210d5af73a1cc7da9dc9c2ce2af4a6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, буркина-фасо, нигер, оон, в мире
Россия, Буркина-Фасо, Нигер, ООН, В мире
Буркина-Фасо получит гуманитарную помощь от России
Россия передаст Буркина-Фасо 709,5 тонны продовольствия в мае