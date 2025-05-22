https://ria.ru/20250522/roboty-2018369699.html

Роботы могут спасти сферу труда, заявил глава ВЦИОМ

Роботы могут спасти сферу труда, заявил глава ВЦИОМ - РИА Новости, 22.05.2025

Роботы могут спасти сферу труда, заявил глава ВЦИОМ

Роботы могут спасти трудовую сферу в России, если демографическая ситуация в стране не изменится, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T01:13:00+03:00

2025-05-22T01:13:00+03:00

2025-05-22T01:13:00+03:00

общество

россия

москва

валерий федоров

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Роботы могут спасти трудовую сферу в России, если демографическая ситуация в стране не изменится, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. В среду в Национальном центре "Россия" в Москве заработал новый ежемесячный проект "Диалоги о будущем" с Федоровым в качестве модератора. Проект стал одним из мероприятий, приуроченных к подготовке II Международного симпозиума "Создавая будущее", который пройдет в октябре в столице. "На самом деле все страны сегодня в мире можно разделить на трудодефицитные и трудоизбыточные. Россия уже подходит к категории трудодефицитных стран. То есть нам роботы не страшны. Наоборот, для нас они могут стать спасением, в случае если нам не удастся изменить нынешнюю демографическую траекторию", - сказал Федоров журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных последствиях частичной замены рабочей силы в России на роботов. Глава ВЦИОМ напомнил, что аналитический центр охарактеризовал демографическую траекторию РФ как "демографическая осень" (снижение рождаемости и старение населения). Он предупредил, что следом может наступить "демографическая зима" (ситуация, когда рождаемость, смертность и прирост населения в стране близки к нулю). "И вот тогда уже не будет пространства для дискуссий. Роботы будут единственным вариантом, если, конечно, вы не хотите, чтобы половина населения уже в следующем поколении была мигрантами", - отметил Федоров. Гендиректор ВЦИОМ также напомнил об успехах внедрения роботов в китайскую и японскую промышленность. "Количество рабочих мест не сокращается для людей в этом случае, оно, как минимум, сохраняется. Другое дело, что требования к этим рабочим местам меняются: это более высокие требования, как правило", - подчеркнул Федоров. Глава ВЦИОМ выразил уверенность, что России нужно гораздо больше роботов, чем сейчас. Аналитический центр ВЦИОМ 15 мая опубликовал доклад "Футурологический конгресс - 2036. Демография", согласно которому продолжающееся снижение численности населения России может привести к замене недостающего числа работников на роботов.

https://ria.ru/20240826/robotizatsiya-1968580003.html

https://ria.ru/20241114/vtsiom-1983729386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, валерий федоров, вциом