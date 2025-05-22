https://ria.ru/20250522/rezhim-2018390370.html

В США назвали реальную причину нежелания Киева заключать мирный договор

В США назвали реальную причину нежелания Киева заключать мирный договор - РИА Новости, 22.05.2025

В США назвали реальную причину нежелания Киева заключать мирный договор

Киевский режим не стремится заключать мир с Россией, потому что это приведет к смене власти, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:44:00+03:00

2025-05-22T06:44:00+03:00

2025-05-22T15:39:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Киевский режим не стремится заключать мир с Россией, потому что это приведет к смене власти, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube."Самое худшее, что сейчас может произойти для киевского режима, — это завершение конфликта. Ведь после этого они потеряют власть", — сказал он.Полковник отметил, что и Европа не будет рада мирному договору, так как это сильно ударит по уже пошатнувшимся позициям глобалистов. По его словам, их ставленники в Европе тоже утратят власть после заключения мира."Поэтому лучшее, что смогли придумать в Киеве и Брюсселе для выживания, — это прекращение огня, чтобы как можно дольше продлить боевые действия", — заключил Макгрегор.В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил Зеленскому подписывать соглашение на их основе.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

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