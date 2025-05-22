Рейтинг@Mail.ru
В США назвали реальную причину нежелания Киева заключать мирный договор - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 22.05.2025 (обновлено: 15:39 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/rezhim-2018390370.html
В США назвали реальную причину нежелания Киева заключать мирный договор
В США назвали реальную причину нежелания Киева заключать мирный договор - РИА Новости, 22.05.2025
В США назвали реальную причину нежелания Киева заключать мирный договор
Киевский режим не стремится заключать мир с Россией, потому что это приведет к смене власти, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:44:00+03:00
2025-05-22T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_95c73408413e5b29676f8d6e2bc8cd69.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Киевский режим не стремится заключать мир с Россией, потому что это приведет к смене власти, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube."Самое худшее, что сейчас может произойти для киевского режима, — это завершение конфликта. Ведь после этого они потеряют власть", — сказал он.Полковник отметил, что и Европа не будет рада мирному договору, так как это сильно ударит по уже пошатнувшимся позициям глобалистов. По его словам, их ставленники в Европе тоже утратят власть после заключения мира."Поэтому лучшее, что смогли придумать в Киеве и Брюсселе для выживания, — это прекращение огня, чтобы как можно дольше продлить боевые действия", — заключил Макгрегор.В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил Зеленскому подписывать соглашение на их основе.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250522/sanktsii-2018377537.html
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018375470.html
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_caecc50982e00d1f8a2c46307310dcb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия
В США назвали реальную причину нежелания Киева заключать мирный договор

Полковник Макгрегор: киевский режим не переживет заключение мира

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Киевский режим не стремится заключать мир с Россией, потому что это приведет к смене власти, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.
"Самое худшее, что сейчас может произойти для киевского режима, — это завершение конфликта. Ведь после этого они потеряют власть", — сказал он.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
СМИ: Украина представит Европе Белую книгу с требованиями новых санкций
03:24
Полковник отметил, что и Европа не будет рада мирному договору, так как это сильно ударит по уже пошатнувшимся позициям глобалистов. По его словам, их ставленники в Европе тоже утратят власть после заключения мира.
"Поэтому лучшее, что смогли придумать в Киеве и Брюсселе для выживания, — это прекращение огня, чтобы как можно дольше продлить боевые действия", — заключил Макгрегор.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
"Разнести инфраструктуру": в США неожиданно высказались по Украине
02:38
В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил Зеленскому подписывать соглашение на их основе.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Трамп отомстил Зеленскому: украинцы теперь будут массово умирать с улыбкой
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала