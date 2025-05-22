https://ria.ru/20250522/revva-2018412614.html
Александр Ревва получил российское гражданство
Александр Ревва получил российское гражданство - РИА Новости, 22.05.2025
Александр Ревва получил российское гражданство
Родившийся в Донецке Александр Ревва получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:20:00+03:00
2025-05-22T10:20:00+03:00
2025-05-22T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Родившийся в Донецке Александр Ревва получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что артист указал это в юридических бумагах в начале мая 2025 года.После начала спецоперации Александр Ревва публично осудил ее. Затем вместе с семьей на некоторое время перебрался за границу. Несмотря на это, он продолжил планировать концерты в России, которые так и не состоялись в назначенные даты. В мае 2023 года он впервые появился на большой сцене. Ревва вместе с женой посетил XII Русскую музыкальную премию телеканала RU.TV.
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россия, александр ревва
Шоубиз, Россия, Александр Ревва
Александр Ревва получил российское гражданство
Родившийся в Донецке Александр Ревва получил российское гражданство