https://ria.ru/20250522/revva-2018412614.html

Александр Ревва получил российское гражданство

Александр Ревва получил российское гражданство - РИА Новости, 22.05.2025

Александр Ревва получил российское гражданство

Родившийся в Донецке Александр Ревва получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:20:00+03:00

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шоубиз

россия

александр ревва

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Родившийся в Донецке Александр Ревва получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что артист указал это в юридических бумагах в начале мая 2025 года.После начала спецоперации Александр Ревва публично осудил ее. Затем вместе с семьей на некоторое время перебрался за границу. Несмотря на это, он продолжил планировать концерты в России, которые так и не состоялись в назначенные даты. В мае 2023 года он впервые появился на большой сцене. Ревва вместе с женой посетил XII Русскую музыкальную премию телеканала RU.TV.

https://ria.ru/20241127/kusturitsa-1985896965.html

https://ria.ru/20250520/pasport-2018032274.html

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2025

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россия, александр ревва