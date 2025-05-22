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Монголию посетила вторая бизнес-миссия под эгидой бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 22.05.2025
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18:39 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/rets-2018525418.html
Монголию посетила вторая бизнес-миссия под эгидой бренда "Сделано в России"
Монголию посетила вторая бизнес-миссия под эгидой бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 22.05.2025
Монголию посетила вторая бизнес-миссия под эгидой бренда "Сделано в России"
Бизнес-миссия под эгидой национального бренда "Сделано в России" начала работать 22 мая в Улан-Баторе, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:39:00+03:00
2025-05-22T18:39:00+03:00
монголия
россия
улан-батор
экономика
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бизнес-миссия под эгидой национального бренда "Сделано в России" начала работать 22 мая в Улан-Баторе, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В Монголию при поддержке Российского экспортного центра приехали 37 предприятий. Компании представляют потенциальным партнерам продукцию агропромышленного комплекса, текстильной промышленности, машиностроения, а также решения для строительства, инфраструктуры и городской среды, информационные технологии", - говорится в сообщении.Например, многоотраслевая производственная компания "КРЗ" из Рязани демонстрирует партнерам мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы, научно-производственное объединение "КАРАТ" обсуждает поставки приборов учета и цифровых решений для энергетики, ЖКХ и строительного сектора, компании "ФудТим" и "Лунское Море" общаются с дистрибьюторами и оптовыми покупателями, заинтересованными в импорте продукции из рыбы и морепродуктов, а компания "Рич Кемикл" продвигает в Монголии дорожно-строительные материалы: ремонтную полимерно-акриловую смесь, противогололедный реагент, холодные пластики для дорожной разметки и т.д.На два дня бизнес-миссии РЭЦ запланировал проведение более 200 деловых переговоров."Первую бизнес-миссию в Монголию РЭЦ организовал в сентябре 2024 года. Тогда потенциал проведенных деловых переговоров превысил 29 миллионов долларов. Компании уже на полях миссии подписали контракты на поставки кондиционеров, игрового оборудования, молочной продукции, а также на сотрудничество в области информационных технологий. Участникам бизнес-миссии РЭЦ оказывает комплексную поддержку, организует переговоры с потенциальными зарубежными партнерами и предлагает меры финансовой поддержки", - уточнила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.С приветственным словом на открытии бизнес-миссии выступили представитель торгово-промышленной палаты Монголии Лхагважавын Тур-Од и торговый представитель России в Монголии Максим Васильев.
https://ria.ru/20250522/rets-2018513543.html
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монголия, россия, улан-батор, экономика, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Монголия, Россия, Улан-Батор, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)
Монголию посетила вторая бизнес-миссия под эгидой бренда "Сделано в России"

РЭЦ: Монголию посетила вторая бизнес-миссия под эгидой бренда "Сделано в России"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бизнес-миссия под эгидой национального бренда "Сделано в России" начала работать 22 мая в Улан-Баторе, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В Монголию при поддержке Российского экспортного центра приехали 37 предприятий. Компании представляют потенциальным партнерам продукцию агропромышленного комплекса, текстильной промышленности, машиностроения, а также решения для строительства, инфраструктуры и городской среды, информационные технологии", - говорится в сообщении.
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Например, многоотраслевая производственная компания "КРЗ" из Рязани демонстрирует партнерам мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы, научно-производственное объединение "КАРАТ" обсуждает поставки приборов учета и цифровых решений для энергетики, ЖКХ и строительного сектора, компании "ФудТим" и "Лунское Море" общаются с дистрибьюторами и оптовыми покупателями, заинтересованными в импорте продукции из рыбы и морепродуктов, а компания "Рич Кемикл" продвигает в Монголии дорожно-строительные материалы: ремонтную полимерно-акриловую смесь, противогололедный реагент, холодные пластики для дорожной разметки и т.д.
На два дня бизнес-миссии РЭЦ запланировал проведение более 200 деловых переговоров.
"Первую бизнес-миссию в Монголию РЭЦ организовал в сентябре 2024 года. Тогда потенциал проведенных деловых переговоров превысил 29 миллионов долларов. Компании уже на полях миссии подписали контракты на поставки кондиционеров, игрового оборудования, молочной продукции, а также на сотрудничество в области информационных технологий. Участникам бизнес-миссии РЭЦ оказывает комплексную поддержку, организует переговоры с потенциальными зарубежными партнерами и предлагает меры финансовой поддержки", - уточнила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.
С приветственным словом на открытии бизнес-миссии выступили представитель торгово-промышленной палаты Монголии Лхагважавын Тур-Од и торговый представитель России в Монголии Максим Васильев.
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МонголияРоссияУлан-БаторЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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