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"Сделано в России" добавит баллов в Национальном органическом конкурсе - РИА Новости, 22.05.2025
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12:59 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/rets-2018444348.html
"Сделано в России" добавит баллов в Национальном органическом конкурсе
"Сделано в России" добавит баллов в Национальном органическом конкурсе - РИА Новости, 22.05.2025
"Сделано в России" добавит баллов в Национальном органическом конкурсе
Производители, получившие сертификат "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), получат дополнительные баллы в Национальном... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:59:00+03:00
2025-05-22T12:59:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Производители, получившие сертификат "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), получат дополнительные баллы в Национальном органическом конкурсе, который проводится Советом Федерации совместно с Минсельхозом РФ и Роскачеством при поддержке фонда "Органика", сообщает центр."Это станет нововведением со следующего года, когда пройдет уже пятый Национальный органический конкурс. Оно направлено на поддержку отечественных производителей высококачественной и экологически чистой продукции, соответствующей национальным стандартам", - говорится в сообщении.Национальный органический конкурс является престижной платформой для признания и продвижения лучших органических продуктов, произведенных в России. Дополнительные баллы для обладателей сертификата "Сделано в России" станут весомым преимуществом при оценке продукции и повысят их шансы на победу в конкурсе.Сертификат "Сделано в России" выдается бесплатно на добровольной основе по пяти направлениям: качество, экологичность, органичность, надежность и уникальность. Для получения сертификата компания и ее продукция не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Процесс подачи заявки прост и удобен: необходимо зарегистрироваться на сайте РЭЦ, прикрепить необходимые документы в электронном виде и подписать автоматически сформированную анкету. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ."Сертификат "Сделано в России" - это не просто подтверждение качества, соответствия продукции высоким стандартам, которые ценятся во всем мире. Продукция, отмеченная этим знаком, заслуживает особого внимания, и мы рады, что теперь наличие сертификата будет учитываться при оценке продукции, участвующей в Национальном органическом конкурсе", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении.В 2025 году наличие сертификата "Сделано в России" уже обеспечило участникам конкурса конкурентное преимущество и выступало дополнительным критерием выбора при равенстве суммарных баллов у нескольких претендентов. Например, в категории "Новый органический продукт для переработчиков" победу одержала ИП Ольга Клищенко из ХМАО. Предприниматель осуществляет поставки маринованных белых грибов, на которые получен сертификат "Сделано в России"."Роскачество исторически выступает партнером РЭЦ при реализации программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Многие держатели государственного Знака качества и иных маркировок, оператором которых выступает Роскачество, уже получили и знак "Сделано в России". Мы уверены, что наше сотрудничество в Национальном органическом конкурсе позволит выявить и поддержать наиболее перспективных производителей, которые не только заботятся о качестве и безопасности своей продукции, но и вносят вклад в развитие устойчивого сельского хозяйства", - приводятся в сообщении слова руководителя Роскачества Максима Протасова.
https://ria.ru/20250521/medrazrabotki--2018303607.html
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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия
"Сделано в России" добавит баллов в Национальном органическом конкурсе

РЭЦ: "Сделано в России" добавит баллов в Национальном органическом конкурсе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Производители, получившие сертификат "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), получат дополнительные баллы в Национальном органическом конкурсе, который проводится Советом Федерации совместно с Минсельхозом РФ и Роскачеством при поддержке фонда "Органика", сообщает центр.
"Это станет нововведением со следующего года, когда пройдет уже пятый Национальный органический конкурс. Оно направлено на поддержку отечественных производителей высококачественной и экологически чистой продукции, соответствующей национальным стандартам", - говорится в сообщении.
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Национальный органический конкурс является престижной платформой для признания и продвижения лучших органических продуктов, произведенных в России. Дополнительные баллы для обладателей сертификата "Сделано в России" станут весомым преимуществом при оценке продукции и повысят их шансы на победу в конкурсе.
Сертификат "Сделано в России" выдается бесплатно на добровольной основе по пяти направлениям: качество, экологичность, органичность, надежность и уникальность. Для получения сертификата компания и ее продукция не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Процесс подачи заявки прост и удобен: необходимо зарегистрироваться на сайте РЭЦ, прикрепить необходимые документы в электронном виде и подписать автоматически сформированную анкету. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
"Сертификат "Сделано в России" - это не просто подтверждение качества, соответствия продукции высоким стандартам, которые ценятся во всем мире. Продукция, отмеченная этим знаком, заслуживает особого внимания, и мы рады, что теперь наличие сертификата будет учитываться при оценке продукции, участвующей в Национальном органическом конкурсе", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении.
В 2025 году наличие сертификата "Сделано в России" уже обеспечило участникам конкурса конкурентное преимущество и выступало дополнительным критерием выбора при равенстве суммарных баллов у нескольких претендентов. Например, в категории "Новый органический продукт для переработчиков" победу одержала ИП Ольга Клищенко из ХМАО. Предприниматель осуществляет поставки маринованных белых грибов, на которые получен сертификат "Сделано в России".
"Роскачество исторически выступает партнером РЭЦ при реализации программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Многие держатели государственного Знака качества и иных маркировок, оператором которых выступает Роскачество, уже получили и знак "Сделано в России". Мы уверены, что наше сотрудничество в Национальном органическом конкурсе позволит выявить и поддержать наиболее перспективных производителей, которые не только заботятся о качестве и безопасности своей продукции, но и вносят вклад в развитие устойчивого сельского хозяйства", - приводятся в сообщении слова руководителя Роскачества Максима Протасова.
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