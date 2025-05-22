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Умер ректор Московской государственной академии физической культуры - РИА Новости, 22.05.2025
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14:13 22.05.2025 (обновлено: 14:21 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/rektor-2018460123.html
Умер ректор Московской государственной академии физической культуры
Умер ректор Московской государственной академии физической культуры - РИА Новости, 22.05.2025
Умер ректор Московской государственной академии физической культуры
На 69-м году жизни умер ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, сообщается на сайте академии. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:13:00+03:00
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россия
николай чесноков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На 69-м году жизни умер ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, сообщается на сайте академии. "С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скоропостижно скончался ректор Московской государственной академии физической культуры, Чесноков Николай Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН", - говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется. "Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память. Информация о дате, времени и месте прощания сообщим позже", - добавили в академии.
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россия, николай чесноков
Россия, Николай Чесноков
Умер ректор Московской государственной академии физической культуры

Академик РАЕН Чесноков умер на 69 году жизни

© Фото : МГАФКРектор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков
Ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : МГАФК
Ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На 69-м году жизни умер ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков, сообщается на сайте академии.
"С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скоропостижно скончался ректор Московской государственной академии физической культуры, Чесноков Николай Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН", - говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память. Информация о дате, времени и месте прощания сообщим позже", - добавили в академии.
 
РоссияНиколай Чесноков
 
 
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