https://ria.ru/20250522/rejsy-2018488052.html
В аэропортах московского региона задержали 37 рейсов
В аэропортах московского региона задержали 37 рейсов - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропортах московского региона задержали 37 рейсов
В аэропортах "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково", "Жуковский" задержаны на срок более двух часов 37 рейсов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:16:00+03:00
2025-05-22T16:16:00+03:00
2025-05-22T16:16:00+03:00
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В аэропортах "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково", "Жуковский" задержаны на срок более двух часов 37 рейсов, сообщила Росавиация. "По данным на 12.00 мск, в аэропортах московского региона – "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" – задержаны на срок более 2 (двух) часов 37 рейсов", - сообщило ведомство.
https://ria.ru/20250522/moskva-2018482156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах московского региона задержали 37 рейсов
Росавиация: задержка 37 рейсов в аэропортах московского региона превысила 2 часа