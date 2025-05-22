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В аэропортах московского региона задержали 37 рейсов - РИА Новости, 22.05.2025
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В аэропортах московского региона задержали 37 рейсов
В аэропортах московского региона задержали 37 рейсов - РИА Новости, 22.05.2025
В аэропортах московского региона задержали 37 рейсов
В аэропортах "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково", "Жуковский" задержаны на срок более двух часов 37 рейсов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:16:00+03:00
2025-05-22T16:16:00+03:00
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В аэропортах "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково", "Жуковский" задержаны на срок более двух часов 37 рейсов, сообщила Росавиация. "По данным на 12.00 мск, в аэропортах московского региона – "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" – задержаны на срок более 2 (двух) часов 37 рейсов", - сообщило ведомство.
https://ria.ru/20250522/moskva-2018482156.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах московского региона задержали 37 рейсов

Росавиация: задержка 37 рейсов в аэропортах московского региона превысила 2 часа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту Шереметьево.
Самолет в аэропорту Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет в аэропорту Шереметьево.. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В аэропортах "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково", "Жуковский" задержаны на срок более двух часов 37 рейсов, сообщила Росавиация.
«
"По данным на 12.00 мск, в аэропортах московского региона – "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" – задержаны на срок более 2 (двух) часов 37 рейсов", - сообщило ведомство.
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Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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