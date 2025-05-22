https://ria.ru/20250522/rejsy-2018488052.html

В аэропортах московского региона задержали 37 рейсов

В аэропортах московского региона задержали 37 рейсов - РИА Новости, 22.05.2025

В аэропортах московского региона задержали 37 рейсов

В аэропортах "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково", "Жуковский" задержаны на срок более двух часов 37 рейсов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:16:00+03:00

2025-05-22T16:16:00+03:00

2025-05-22T16:16:00+03:00

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В аэропортах "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково", "Жуковский" задержаны на срок более двух часов 37 рейсов, сообщила Росавиация. "По данным на 12.00 мск, в аэропортах московского региона – "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" – задержаны на срок более 2 (двух) часов 37 рейсов", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20250522/moskva-2018482156.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)