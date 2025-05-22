https://ria.ru/20250522/razminirovanie-2018510293.html

Путин назвал разминирование в приграничных районах важнейшей задачей

Путин назвал разминирование в приграничных районах важнейшей задачей - РИА Новости, 22.05.2025

Путин назвал разминирование в приграничных районах важнейшей задачей

Президент России Владимир Путин назвал разминирование территорий в приграничных районах, где шли боевые действия, важнейшей задачей для обеспечения... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:49:00+03:00

2025-05-22T17:49:00+03:00

2025-05-22T17:57:00+03:00

курская область

россия

владимир путин

белгородская область

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал разминирование территорий в приграничных районах, где шли боевые действия, важнейшей задачей для обеспечения безопасности."Отдельная тема, важнейшая для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, это разминирование территорий, где шли боевые действия. Ликвидация неразорвавшихся снарядов, мин, схронов с оружием, оставленных боевиками. Повторю, речь идет и о Курской области, и о Брянской, Белгородской областях, которые также пострадали и подвергаются обстрелам", - сказал Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250522/kursk-2018469645.html

курская область

россия

белгородская область

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курская область, россия, владимир путин, белгородская область