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Путин назвал разминирование в приграничных районах важнейшей задачей - РИА Новости, 22.05.2025
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17:49 22.05.2025 (обновлено: 17:57 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/razminirovanie-2018510293.html
Путин назвал разминирование в приграничных районах важнейшей задачей
Путин назвал разминирование в приграничных районах важнейшей задачей - РИА Новости, 22.05.2025
Путин назвал разминирование в приграничных районах важнейшей задачей
Президент России Владимир Путин назвал разминирование территорий в приграничных районах, где шли боевые действия, важнейшей задачей для обеспечения... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:49:00+03:00
2025-05-22T17:57:00+03:00
курская область
россия
владимир путин
белгородская область
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал разминирование территорий в приграничных районах, где шли боевые действия, важнейшей задачей для обеспечения безопасности."Отдельная тема, важнейшая для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, это разминирование территорий, где шли боевые действия. Ликвидация неразорвавшихся снарядов, мин, схронов с оружием, оставленных боевиками. Повторю, речь идет и о Курской области, и о Брянской, Белгородской областях, которые также пострадали и подвергаются обстрелам", - сказал Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
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курская область
россия
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курская область, россия, владимир путин, белгородская область
Курская область, Россия, Владимир Путин, Белгородская область
Путин назвал разминирование в приграничных районах важнейшей задачей

Путин назвал разминирование в районах, где велись бои, важнейшей задачей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимира Путин
Президент России Владимира Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал разминирование территорий в приграничных районах, где шли боевые действия, важнейшей задачей для обеспечения безопасности.
"Отдельная тема, важнейшая для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, это разминирование территорий, где шли боевые действия. Ликвидация неразорвавшихся снарядов, мин, схронов с оружием, оставленных боевиками. Повторю, речь идет и о Курской области, и о Брянской, Белгородской областях, которые также пострадали и подвергаются обстрелам", - сказал Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
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Курская областьРоссияВладимир ПутинБелгородская область
 
 
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