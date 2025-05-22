https://ria.ru/20250522/rassledovanie-2018396894.html

В Забайкалье главу филиала Росграницы подозревают во взятке

В Забайкалье главу филиала Росграницы подозревают во взятке - РИА Новости, 22.05.2025

В Забайкалье главу филиала Росграницы подозревают во взятке

Руководитель филиала "Росграницы" в Забайкалье стал фигурантом уголовного дела за получение крупной взятки, сумма которой превышает 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:54:00+03:00

2025-05-22T07:54:00+03:00

2025-05-22T07:54:00+03:00

происшествия

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Руководитель филиала "Росграницы" в Забайкалье стал фигурантом уголовного дела за получение крупной взятки, сумма которой превышает 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель регионального УФСБ. "Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю выявлена и пресечена незаконная деятельность одного из руководителей Читинского филиала ФКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" ("Росгранстрой"), причастного к получению взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, общая сумма взятки свыше 1,5 миллиона рублей", - рассказал представитель. Установлено, что с 2024 по 2025 год мужчина организовал схему по получению взяток через подрядные организации, которые заключали государственные контракты с филиалом за беспрепятственную приемки выполненных работ по содержанию пункта пропуска "Забайкальск". "По материалам краевого УФСБ, в отношении фигуранта Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе, в особо крупном размере). В настоящее время злоумышленник задержан, проводятся следственные действия", - добавил он.

https://ria.ru/20250521/ivanov-2018275587.html

https://ria.ru/20250520/obvinenie-2018067251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, забайкальский край, росграница, росгранстрой, следственный комитет россии (ск рф)