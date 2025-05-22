В Забайкалье главу филиала Росграницы подозревают во взятке
Руководитель филиала "Росграницы" в Забайкалье стал фигурантом дела о взятке
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Руководитель филиала "Росграницы" в Забайкалье стал фигурантом уголовного дела за получение крупной взятки, сумма которой превышает 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель регионального УФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю выявлена и пресечена незаконная деятельность одного из руководителей Читинского филиала ФКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" ("Росгранстрой"), причастного к получению взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, общая сумма взятки свыше 1,5 миллиона рублей", - рассказал представитель.
Установлено, что с 2024 по 2025 год мужчина организовал схему по получению взяток через подрядные организации, которые заключали государственные контракты с филиалом за беспрепятственную приемки выполненных работ по содержанию пункта пропуска "Забайкальск".
"По материалам краевого УФСБ, в отношении фигуранта Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе, в особо крупном размере). В настоящее время злоумышленник задержан, проводятся следственные действия", - добавил он.