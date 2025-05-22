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В Забайкалье главу филиала Росграницы подозревают во взятке - РИА Новости, 22.05.2025
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07:54 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/rassledovanie-2018396894.html
В Забайкалье главу филиала Росграницы подозревают во взятке
В Забайкалье главу филиала Росграницы подозревают во взятке - РИА Новости, 22.05.2025
В Забайкалье главу филиала Росграницы подозревают во взятке
Руководитель филиала "Росграницы" в Забайкалье стал фигурантом уголовного дела за получение крупной взятки, сумма которой превышает 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:54:00+03:00
2025-05-22T07:54:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
росграница
росгранстрой
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Руководитель филиала "Росграницы" в Забайкалье стал фигурантом уголовного дела за получение крупной взятки, сумма которой превышает 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель регионального УФСБ. "Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю выявлена и пресечена незаконная деятельность одного из руководителей Читинского филиала ФКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" ("Росгранстрой"), причастного к получению взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, общая сумма взятки свыше 1,5 миллиона рублей", - рассказал представитель. Установлено, что с 2024 по 2025 год мужчина организовал схему по получению взяток через подрядные организации, которые заключали государственные контракты с филиалом за беспрепятственную приемки выполненных работ по содержанию пункта пропуска "Забайкальск". "По материалам краевого УФСБ, в отношении фигуранта Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе, в особо крупном размере). В настоящее время злоумышленник задержан, проводятся следственные действия", - добавил он.
https://ria.ru/20250521/ivanov-2018275587.html
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происшествия, россия, забайкальский край, росграница, росгранстрой, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Росграница, Росгранстрой, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье главу филиала Росграницы подозревают во взятке

Руководитель филиала "Росграницы" в Забайкалье стал фигурантом дела о взятке

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Руководитель филиала "Росграницы" в Забайкалье стал фигурантом уголовного дела за получение крупной взятки, сумма которой превышает 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель регионального УФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю выявлена и пресечена незаконная деятельность одного из руководителей Читинского филиала ФКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" ("Росгранстрой"), причастного к получению взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, общая сумма взятки свыше 1,5 миллиона рублей", - рассказал представитель.
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Установлено, что с 2024 по 2025 год мужчина организовал схему по получению взяток через подрядные организации, которые заключали государственные контракты с филиалом за беспрепятственную приемки выполненных работ по содержанию пункта пропуска "Забайкальск".
"По материалам краевого УФСБ, в отношении фигуранта Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе, в особо крупном размере). В настоящее время злоумышленник задержан, проводятся следственные действия", - добавил он.
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ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайРосграницаРосгранстройСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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