Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских дронов над российскими регионами
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили над российскими регионами больше 100 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
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"Двадцать второго мая с 00:00 до 05:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — уточнили в военном ведомстве.
Военные ликвидировали:
- 35 БПЛА — над территорией Московского региона;
- 14 — над Орловской областью;
- 12 — над Курской;
- 11 — над Белгородской;
- десять — над Тульской;
- девять — над Калужской;
- семь — над Воронежской;
- три — над Липецкой;
- три — над Смоленской;
- один — над Брянской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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