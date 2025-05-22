https://ria.ru/20250522/pvo-2018396793.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО ночью сбили над российскими регионами больше 100 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:52:00+03:00

2025-05-22T07:52:00+03:00

2025-05-22T10:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

орловская область

курская область

воронежская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили над российскими регионами больше 100 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. "Двадцать второго мая с 00:00 до 05:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — уточнили в военном ведомстве.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

безопасность, россия, орловская область, курская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)