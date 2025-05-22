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Силы ПВО отражают десятую волну атаки на Тульскую область
Силы ПВО отражают десятую волну атаки на Тульскую область - РИА Новости, 22.05.2025
Силы ПВО отражают десятую волну атаки на Тульскую область
Силы ПВО отражают десятую волну воздушной атаки на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:30:00+03:00
2025-05-22T06:30:00+03:00
2025-05-22T06:42:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Силы ПВО отражают десятую волну воздушной атаки на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Продолжается массированный налет вражеских беспилотников на Тульскую область. Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы", — говорится в публикации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Силы ПВО отражают десятую волну атаки на Тульскую область
Миляев: ПВО отражают десятую волну атаки на Тульскую область