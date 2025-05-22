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Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025
Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников
Силы ПВО за вечер ликвидировали 77 дронов ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T00:15:00+03:00
2025-05-22T00:15:00+03:00
2025-05-22T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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белгородская область
орловская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Силы ПВО за вечер ликвидировали 77 дронов ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны."Двадцать первого мая с 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Большинство из них — 42 БПЛА — сбили над территорией Курской области. Кроме того:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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РИА Новости
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Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников
В среду вечером силы ПВО уничтожили 77 украинских БПЛА над российскими регионами