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Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:15 22.05.2025 (обновлено: 09:40 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/pvo-2018364426.html
Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025
Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников
Силы ПВО за вечер ликвидировали 77 дронов ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T00:15:00+03:00
2025-05-22T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
белгородская область
орловская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Силы ПВО за вечер ликвидировали 77 дронов ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны."Двадцать первого мая с 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Большинство из них — 42 БПЛА — сбили над территорией Курской области. Кроме того:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, курская область, белгородская область, орловская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рязанская область, московская область (подмосковье), калужская область, тульская область, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Белгородская область, Орловская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Рязанская область, Московская область (Подмосковье), Калужская область, Тульская область, Беспилотники
Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников

В среду вечером силы ПВО уничтожили 77 украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Силы ПВО за вечер ликвидировали 77 дронов ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны.
«
"Двадцать первого мая с 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Большинство из них — 42 БПЛА — сбили над территорией Курской области. Кроме того:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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