https://ria.ru/20250522/pvo-2018364426.html

Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.05.2025

Силы ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников

Силы ПВО за вечер ликвидировали 77 дронов ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T00:15:00+03:00

2025-05-22T00:15:00+03:00

2025-05-22T09:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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орловская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Силы ПВО за вечер ликвидировали 77 дронов ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны."Двадцать первого мая с 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Большинство из них — 42 БПЛА — сбили над территорией Курской области. Кроме того:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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