Путин поручил определить первоочередные задачи в восстановлении приграничья
Путин поручил правительству решать задачи по восстановлению пострадавших районов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с губернаторами приграничных регионов определять первоочередные задачи по восстановлению пострадавших районов.
Путин на совещании с правительством в четверг поручил Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей. Президент России также попросил Минобороны, МВД, МЧС и другие ведомства подключиться к разработке и реализации такой программы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания попросил оказать региону финансовую помощь для частичной компенсации аренды жилья для жителей региона, отселения нескольких пострадавших населенных пунктов, а также для восстановления предприятий.
"Я попрошу коллег из правительства определить вместе с губернатором, что является неотложным, первоочередным, на что нужно отреагировать оперативно, прямо сейчас, и что следует заносить в эту программу, о которой мы только что говорили. И соответствующим образом представить мне потом предложения и результаты реализованных уже просьб со стороны губернатора", - отреагировал Путин.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил президента за оперативную работу над решением проблем жителей области и сообщил, что в регионе уже подготовлен перечень объектов, которые подлежат восстановлению.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что сейчас в регионе нет "горящих" вопросов, решение которых требует помощи. Он поблагодарил президента за решение подготовить программу для приграничных территорий. "Тогда вместе с правительством, пожалуйста, проработайте вопросы, о которых мы говорили", - обратился Путин к главе Брянской области.