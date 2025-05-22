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Путин поручил определить первоочередные задачи в восстановлении приграничья - РИА Новости, 22.05.2025
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20:50 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/putin-2018544374.html
Путин поручил определить первоочередные задачи в восстановлении приграничья
Путин поручил определить первоочередные задачи в восстановлении приграничья - РИА Новости, 22.05.2025
Путин поручил определить первоочередные задачи в восстановлении приграничья
Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с губернаторами приграничных регионов определять первоочередные задачи по восстановлению... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:50:00+03:00
2025-05-22T20:50:00+03:00
россия
брянская область
белгородская область
владимир путин
вячеслав гладков
александр хинштейн
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с губернаторами приграничных регионов определять первоочередные задачи по восстановлению пострадавших районов. Путин на совещании с правительством в четверг поручил Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей. Президент России также попросил Минобороны, МВД, МЧС и другие ведомства подключиться к разработке и реализации такой программы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания попросил оказать региону финансовую помощь для частичной компенсации аренды жилья для жителей региона, отселения нескольких пострадавших населенных пунктов, а также для восстановления предприятий. "Я попрошу коллег из правительства определить вместе с губернатором, что является неотложным, первоочередным, на что нужно отреагировать оперативно, прямо сейчас, и что следует заносить в эту программу, о которой мы только что говорили. И соответствующим образом представить мне потом предложения и результаты реализованных уже просьб со стороны губернатора", - отреагировал Путин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил президента за оперативную работу над решением проблем жителей области и сообщил, что в регионе уже подготовлен перечень объектов, которые подлежат восстановлению. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что сейчас в регионе нет "горящих" вопросов, решение которых требует помощи. Он поблагодарил президента за решение подготовить программу для приграничных территорий. "Тогда вместе с правительством, пожалуйста, проработайте вопросы, о которых мы говорили", - обратился Путин к главе Брянской области.
https://ria.ru/20250522/putin-2018521880.html
https://ria.ru/20250522/putin-2018516918.html
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брянская область
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россия, брянская область, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков, александр хинштейн, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Брянская область, Белгородская область, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Александр Хинштейн, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин поручил определить первоочередные задачи в восстановлении приграничья

Путин поручил правительству решать задачи по восстановлению пострадавших районов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с губернаторами приграничных регионов определять первоочередные задачи по восстановлению пострадавших районов.
Путин на совещании с правительством в четверг поручил Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей. Президент России также попросил Минобороны, МВД, МЧС и другие ведомства подключиться к разработке и реализации такой программы.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин поручил оперативно подготовить программу восстановления приграничья
Вчера, 18:27
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания попросил оказать региону финансовую помощь для частичной компенсации аренды жилья для жителей региона, отселения нескольких пострадавших населенных пунктов, а также для восстановления предприятий.
"Я попрошу коллег из правительства определить вместе с губернатором, что является неотложным, первоочередным, на что нужно отреагировать оперативно, прямо сейчас, и что следует заносить в эту программу, о которой мы только что говорили. И соответствующим образом представить мне потом предложения и результаты реализованных уже просьб со стороны губернатора", - отреагировал Путин.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил президента за оперативную работу над решением проблем жителей области и сообщил, что в регионе уже подготовлен перечень объектов, которые подлежат восстановлению.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что сейчас в регионе нет "горящих" вопросов, решение которых требует помощи. Он поблагодарил президента за решение подготовить программу для приграничных территорий. "Тогда вместе с правительством, пожалуйста, проработайте вопросы, о которых мы говорили", - обратился Путин к главе Брянской области.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин поручил Минобороны подключиться к восстановлению приграничья
Вчера, 18:09
 
РоссияБрянская областьБелгородская областьВладимир ПутинВячеслав ГладковАлександр ХинштейнМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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