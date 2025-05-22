https://ria.ru/20250522/putin-2018544374.html

Путин поручил определить первоочередные задачи в восстановлении приграничья

Путин поручил определить первоочередные задачи в восстановлении приграничья - РИА Новости, 22.05.2025

Путин поручил определить первоочередные задачи в восстановлении приграничья

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с губернаторами приграничных регионов определять первоочередные задачи по восстановлению... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:50:00+03:00

2025-05-22T20:50:00+03:00

2025-05-22T20:50:00+03:00

россия

брянская область

белгородская область

владимир путин

вячеслав гладков

александр хинштейн

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с губернаторами приграничных регионов определять первоочередные задачи по восстановлению пострадавших районов. Путин на совещании с правительством в четверг поручил Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей. Президент России также попросил Минобороны, МВД, МЧС и другие ведомства подключиться к разработке и реализации такой программы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания попросил оказать региону финансовую помощь для частичной компенсации аренды жилья для жителей региона, отселения нескольких пострадавших населенных пунктов, а также для восстановления предприятий. "Я попрошу коллег из правительства определить вместе с губернатором, что является неотложным, первоочередным, на что нужно отреагировать оперативно, прямо сейчас, и что следует заносить в эту программу, о которой мы только что говорили. И соответствующим образом представить мне потом предложения и результаты реализованных уже просьб со стороны губернатора", - отреагировал Путин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил президента за оперативную работу над решением проблем жителей области и сообщил, что в регионе уже подготовлен перечень объектов, которые подлежат восстановлению. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что сейчас в регионе нет "горящих" вопросов, решение которых требует помощи. Он поблагодарил президента за решение подготовить программу для приграничных территорий. "Тогда вместе с правительством, пожалуйста, проработайте вопросы, о которых мы говорили", - обратился Путин к главе Брянской области.

https://ria.ru/20250522/putin-2018521880.html

https://ria.ru/20250522/putin-2018516918.html

россия

брянская область

белгородская область

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Наталья Макарова

россия, брянская область, белгородская область, владимир путин, вячеслав гладков, александр хинштейн, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)