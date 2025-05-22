Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на отселение четырех сел
Гладков попросил у Путина 3 млрд руб на отселение жителей 4-х населенных пунктов
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина помощи по стабилизации ситуации, связанной с оперативной обстановкой, в том числе о выделении 3 миллиардов рублей на отселение жителей из четырех населенных пунктов.
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"Я хотел попросить помощи по решению сверхочередных задач, которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой. Первый вопрос – это выделение средств в размере 3 миллиардов рублей на отселение четырёх населённых пунктов Краснояружского района, которые пострадали в последние два с половиной месяца в результате жёсткой агрессии", - сказал он на совещании Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
По словам Гладкова, "когда нам пришлось отселять весь район, три населённых пункта практически перестали существовать". "И один населённый пункт уже закрыт год, там ни одного человека не проживает, и надо принимать решение по предоставлению жилья", - добавил глава Белгородской области.