https://ria.ru/20250522/putin-2018541709.html

Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на отселение четырех сел

Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на отселение четырех сел - РИА Новости, 22.05.2025

Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на отселение четырех сел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина помощи по стабилизации ситуации, связанной с оперативной обстановкой, РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:28:00+03:00

2025-05-22T20:28:00+03:00

2025-05-22T21:46:00+03:00

белгородская область

россия

вячеслав гладков

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина помощи по стабилизации ситуации, связанной с оперативной обстановкой, в том числе о выделении 3 миллиардов рублей на отселение жителей из четырех населенных пунктов. "Я хотел попросить помощи по решению сверхочередных задач, которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой. Первый вопрос – это выделение средств в размере 3 миллиардов рублей на отселение четырёх населённых пунктов Краснояружского района, которые пострадали в последние два с половиной месяца в результате жёсткой агрессии", - сказал он на совещании Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. По словам Гладкова, "когда нам пришлось отселять весь район, три населённых пункта практически перестали существовать". "И один населённый пункт уже закрыт год, там ни одного человека не проживает, и надо принимать решение по предоставлению жилья", - добавил глава Белгородской области.

https://ria.ru/20250522/gladkov-2018533091.html

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин