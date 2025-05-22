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Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на отселение четырех сел - РИА Новости, 22.05.2025
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20:28 22.05.2025 (обновлено: 21:46 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018541709.html
Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на отселение четырех сел
Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на отселение четырех сел - РИА Новости, 22.05.2025
Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на отселение четырех сел
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина помощи по стабилизации ситуации, связанной с оперативной обстановкой, РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:28:00+03:00
2025-05-22T21:46:00+03:00
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина помощи по стабилизации ситуации, связанной с оперативной обстановкой, в том числе о выделении 3 миллиардов рублей на отселение жителей из четырех населенных пунктов. "Я хотел попросить помощи по решению сверхочередных задач, которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой. Первый вопрос – это выделение средств в размере 3 миллиардов рублей на отселение четырёх населённых пунктов Краснояружского района, которые пострадали в последние два с половиной месяца в результате жёсткой агрессии", - сказал он на совещании Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. По словам Гладкова, "когда нам пришлось отселять весь район, три населённых пункта практически перестали существовать". "И один населённый пункт уже закрыт год, там ни одного человека не проживает, и надо принимать решение по предоставлению жилья", - добавил глава Белгородской области.
https://ria.ru/20250522/gladkov-2018533091.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на отселение четырех сел

Гладков попросил у Путина 3 млрд руб на отселение жителей 4-х населенных пунктов

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина помощи по стабилизации ситуации, связанной с оперативной обстановкой, в том числе о выделении 3 миллиардов рублей на отселение жителей из четырех населенных пунктов.
«
"Я хотел попросить помощи по решению сверхочередных задач, которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой. Первый вопрос – это выделение средств в размере 3 миллиардов рублей на отселение четырёх населённых пунктов Краснояружского района, которые пострадали в последние два с половиной месяца в результате жёсткой агрессии", - сказал он на совещании Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
По словам Гладкова, "когда нам пришлось отселять весь район, три населённых пункта практически перестали существовать". "И один населённый пункт уже закрыт год, там ни одного человека не проживает, и надо принимать решение по предоставлению жилья", - добавил глава Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Гладков попросил у Путина помощи на восстановление предприятий
Вчера, 19:27
 
Белгородская областьРоссияВячеслав ГладковВладимир Путин
 
 
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