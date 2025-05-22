https://ria.ru/20250522/putin-2018540565.html
Путин передал коллегам Волобуева наилучшие пожелания
Путин передал коллегам Волобуева наилучшие пожелания - РИА Новости, 22.05.2025
Путин передал коллегам Волобуева наилучшие пожелания
Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который пострадал в результате атаки... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:17:00+03:00
2025-05-22T20:17:00+03:00
2025-05-22T20:17:00+03:00
россия
беловский район
курская область
владимир путин
николай волобуев
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018502318_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e95ecc5aa1b5cab70730ed518340231.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который пострадал в результате атаки украинского БПЛА, и попросил его передать наилучшие пожелания всем коллегам. Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву, который ранее пострадал в результате атаки украинского БПЛА и находится в больнице, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Поправляйтесь. Я еще справлюсь у врачей, как там ваши дела, хорошо? Обнимаю вас, всего доброго. До свидания. Всем коллегам передавайте самые наилучшие пожелания", - сказал Путин в ходе телефонного разговора, видеокадры которого распространила пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20250522/putin-2018499492.html
россия
беловский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018502318_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_72fa63a2fb97295103ec6d6447dba193.jpg
Телефонный разговор Путина и главы Беловского района Курской области Волобуева
Путин попросил главу Беловского района Курской области Волобуева, пострадавшего из-за атаки БПЛА, передать наилучшие пожелания коллегам
2025-05-22T20:17
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, беловский район, курская область, владимир путин, николай волобуев, дмитрий песков
Россия, Беловский район, Курская область, Владимир Путин, Николай Волобуев, Дмитрий Песков
Путин передал коллегам Волобуева наилучшие пожелания
Путин попросил пострадавшего Волобуева передать наилучшие пожелания коллегам