https://ria.ru/20250522/putin-2018540565.html

Путин передал коллегам Волобуева наилучшие пожелания

Путин передал коллегам Волобуева наилучшие пожелания - РИА Новости, 22.05.2025

Путин передал коллегам Волобуева наилучшие пожелания

Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который пострадал в результате атаки... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:17:00+03:00

2025-05-22T20:17:00+03:00

2025-05-22T20:17:00+03:00

россия

беловский район

курская область

владимир путин

николай волобуев

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который пострадал в результате атаки украинского БПЛА, и попросил его передать наилучшие пожелания всем коллегам. Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву, который ранее пострадал в результате атаки украинского БПЛА и находится в больнице, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Поправляйтесь. Я еще справлюсь у врачей, как там ваши дела, хорошо? Обнимаю вас, всего доброго. До свидания. Всем коллегам передавайте самые наилучшие пожелания", - сказал Путин в ходе телефонного разговора, видеокадры которого распространила пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20250522/putin-2018499492.html

россия

беловский район

курская область

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Телефонный разговор Путина и главы Беловского района Курской области Волобуева Путин попросил главу Беловского района Курской области Волобуева, пострадавшего из-за атаки БПЛА, передать наилучшие пожелания коллегам 2025-05-22T20:17 true PT0M16S

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Наталья Макарова

россия, беловский район, курская область, владимир путин, николай волобуев, дмитрий песков