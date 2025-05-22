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Путин передал коллегам Волобуева наилучшие пожелания - РИА Новости, 22.05.2025
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20:17 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/putin-2018540565.html
Путин передал коллегам Волобуева наилучшие пожелания
Путин передал коллегам Волобуева наилучшие пожелания - РИА Новости, 22.05.2025
Путин передал коллегам Волобуева наилучшие пожелания
Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который пострадал в результате атаки... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:17:00+03:00
2025-05-22T20:17:00+03:00
россия
беловский район
курская область
владимир путин
николай волобуев
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который пострадал в результате атаки украинского БПЛА, и попросил его передать наилучшие пожелания всем коллегам. Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву, который ранее пострадал в результате атаки украинского БПЛА и находится в больнице, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Поправляйтесь. Я еще справлюсь у врачей, как там ваши дела, хорошо? Обнимаю вас, всего доброго. До свидания. Всем коллегам передавайте самые наилучшие пожелания", - сказал Путин в ходе телефонного разговора, видеокадры которого распространила пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20250522/putin-2018499492.html
россия
беловский район
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Телефонный разговор Путина и главы Беловского района Курской области Волобуева
Путин попросил главу Беловского района Курской области Волобуева, пострадавшего из-за атаки БПЛА, передать наилучшие пожелания коллегам
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россия, беловский район, курская область, владимир путин, николай волобуев, дмитрий песков
Россия, Беловский район, Курская область, Владимир Путин, Николай Волобуев, Дмитрий Песков
Путин передал коллегам Волобуева наилучшие пожелания

Путин попросил пострадавшего Волобуева передать наилучшие пожелания коллегам

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который пострадал в результате атаки украинского БПЛА, и попросил его передать наилучшие пожелания всем коллегам.
Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву, который ранее пострадал в результате атаки украинского БПЛА и находится в больнице, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Поправляйтесь. Я еще справлюсь у врачей, как там ваши дела, хорошо? Обнимаю вас, всего доброго. До свидания. Всем коллегам передавайте самые наилучшие пожелания", - сказал Путин в ходе телефонного разговора, видеокадры которого распространила пресс-служба Кремля.
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РоссияБеловский районКурская областьВладимир ПутинНиколай ВолобуевДмитрий Песков
 
 
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