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Путин вручил госнаграды многодетным семьям - РИА Новости, 22.05.2025
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20:14 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/putin-2018539557.html
Путин вручил госнаграды многодетным семьям
Путин вручил госнаграды многодетным семьям - РИА Новости, 22.05.2025
Путин вручил госнаграды многодетным семьям
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из двадцати двух регионов. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:14:00+03:00
2025-05-22T20:14:00+03:00
общество
воронежская область
архангельская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из двадцати двух регионов. Указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание "Мать-героиня" присвоено Людмиле Лебедевой из Воронежской области и Елизавете Стригалевой из Ярославской области. Орденом "Родительская слава" Путин наградил Ольгу Вандышеву из Волгоградской области, Евгения и Ольгу Ереминых из Архангельской области, Ваху Исраилова и Седу Касымову из Чеченской Республики, Алексея и Снежану Кузьминых из Чувашии, Маргариту Неверт из Оренбургской области, Михаила и Елену Поляковых из Архангельской области, Игоря Пустовалова из Тамбовской области, Александра и Наталью Рожковых из Рязанской области, Андрея и Наталью Фоменко из Челябинской области, Раису Шутину из Тульской области. Помимо этого, глава государства наградил медалью ордена "Родительская слава" семьи из Волгоградской, Архангельской, Оренбургской, Тамбовской, Рязанской, Челябинской, Тульской, Тверской, Московской, Ленинградской, Красноярской, Свердловской, Костромской и Воронежской областей, а также Чувашии, Карачаево-Черкесии, Татарстана и Башкирии.
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общество, воронежская область, архангельская область, россия, владимир путин
Общество, Воронежская область, Архангельская область, Россия, Владимир Путин
Путин вручил госнаграды многодетным семьям

Путин отметил многодетные семьи из 22 регионов государственными наградами

© пресс-служба президента РоссииЦеремония вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле. Кадр видео
Церемония вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© пресс-служба президента России
Церемония вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле. Кадр видео
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из двадцати двух регионов.
Указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание "Мать-героиня" присвоено Людмиле Лебедевой из Воронежской области и Елизавете Стригалевой из Ярославской области.
Орденом "Родительская слава" Путин наградил Ольгу Вандышеву из Волгоградской области, Евгения и Ольгу Ереминых из Архангельской области, Ваху Исраилова и Седу Касымову из Чеченской Республики, Алексея и Снежану Кузьминых из Чувашии, Маргариту Неверт из Оренбургской области, Михаила и Елену Поляковых из Архангельской области, Игоря Пустовалова из Тамбовской области, Александра и Наталью Рожковых из Рязанской области, Андрея и Наталью Фоменко из Челябинской области, Раису Шутину из Тульской области.
Помимо этого, глава государства наградил медалью ордена "Родительская слава" семьи из Волгоградской, Архангельской, Оренбургской, Тамбовской, Рязанской, Челябинской, Тульской, Тверской, Московской, Ленинградской, Красноярской, Свердловской, Костромской и Воронежской областей, а также Чувашии, Карачаево-Черкесии, Татарстана и Башкирии.
Путин в Кремле вручает государственные награды - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин вручил высшие государственные награды в Кремле
Вчера, 14:28
 
ОбществоВоронежская областьАрхангельская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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