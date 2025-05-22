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Гладков попросил Путина о помощи в компенсации ЖКХ в приграничье - РИА Новости, 22.05.2025
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20:10 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/putin-2018538951.html
Гладков попросил Путина о помощи в компенсации ЖКХ в приграничье
Гладков попросил Путина о помощи в компенсации ЖКХ в приграничье - РИА Новости, 22.05.2025
Гладков попросил Путина о помощи в компенсации ЖКХ в приграничье
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина о выделении 400 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:10:00+03:00
2025-05-22T20:10:00+03:00
экономика
жкх
белгородская область
россия
курская область
вячеслав гладков
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина о выделении 400 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих и ЖКХ организаций в приграничье. "И 400 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим и организациям жилищно-коммунального хозяйства приграничья, тоже меры поддержки, работают в Курской области, до сегодняшнего дня их в Белгородской области нет. Сокращение доходной части ресурсоснабжающих предприятий очень сильно влияет на их экономическую стабильность; мы компенсировать пока не в состоянии", - сказал Гладков на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Он добавил, что по всем остальным вопросам будут подготовлены предложения и направлены в правительство в комплексную программу.
https://ria.ru/20250522/putin-2018521880.html
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экономика, жкх, белгородская область, россия, курская область, вячеслав гладков, владимир путин
Экономика, ЖКХ, Белгородская область, Россия, Курская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Гладков попросил Путина о помощи в компенсации ЖКХ в приграничье

Гладков попросил у Путина выделить 400 млн руб на компенсацию ЖКХ в приграничье

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина о выделении 400 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих и ЖКХ организаций в приграничье.
«
"И 400 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим и организациям жилищно-коммунального хозяйства приграничья, тоже меры поддержки, работают в Курской области, до сегодняшнего дня их в Белгородской области нет. Сокращение доходной части ресурсоснабжающих предприятий очень сильно влияет на их экономическую стабильность; мы компенсировать пока не в состоянии", - сказал Гладков на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Он добавил, что по всем остальным вопросам будут подготовлены предложения и направлены в правительство в комплексную программу.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин поручил оперативно подготовить программу восстановления приграничья
Вчера, 18:27
 
ЭкономикаЖКХБелгородская областьРоссияКурская областьВячеслав ГладковВладимир Путин
 
 
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