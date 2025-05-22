https://ria.ru/20250522/putin-2018538951.html

Гладков попросил Путина о помощи в компенсации ЖКХ в приграничье

Гладков попросил Путина о помощи в компенсации ЖКХ в приграничье - РИА Новости, 22.05.2025

Гладков попросил Путина о помощи в компенсации ЖКХ в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина о выделении 400 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:10:00+03:00

2025-05-22T20:10:00+03:00

2025-05-22T20:10:00+03:00

экономика

жкх

белгородская область

россия

курская область

вячеслав гладков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина о выделении 400 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих и ЖКХ организаций в приграничье. "И 400 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим и организациям жилищно-коммунального хозяйства приграничья, тоже меры поддержки, работают в Курской области, до сегодняшнего дня их в Белгородской области нет. Сокращение доходной части ресурсоснабжающих предприятий очень сильно влияет на их экономическую стабильность; мы компенсировать пока не в состоянии", - сказал Гладков на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Он добавил, что по всем остальным вопросам будут подготовлены предложения и направлены в правительство в комплексную программу.

https://ria.ru/20250522/putin-2018521880.html

белгородская область

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, жкх, белгородская область, россия, курская область, вячеслав гладков, владимир путин