https://ria.ru/20250522/putin-2018538951.html
Гладков попросил Путина о помощи в компенсации ЖКХ в приграничье
Гладков попросил Путина о помощи в компенсации ЖКХ в приграничье - РИА Новости, 22.05.2025
Гладков попросил Путина о помощи в компенсации ЖКХ в приграничье
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина о выделении 400 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:10:00+03:00
2025-05-22T20:10:00+03:00
2025-05-22T20:10:00+03:00
экономика
жкх
белгородская область
россия
курская область
вячеслав гладков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина о выделении 400 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих и ЖКХ организаций в приграничье. "И 400 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим и организациям жилищно-коммунального хозяйства приграничья, тоже меры поддержки, работают в Курской области, до сегодняшнего дня их в Белгородской области нет. Сокращение доходной части ресурсоснабжающих предприятий очень сильно влияет на их экономическую стабильность; мы компенсировать пока не в состоянии", - сказал Гладков на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Он добавил, что по всем остальным вопросам будут подготовлены предложения и направлены в правительство в комплексную программу.
https://ria.ru/20250522/putin-2018521880.html
белгородская область
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_8f3396641d80eabb796a883ff45a8ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, белгородская область, россия, курская область, вячеслав гладков, владимир путин
Экономика, ЖКХ, Белгородская область, Россия, Курская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Гладков попросил Путина о помощи в компенсации ЖКХ в приграничье
Гладков попросил у Путина выделить 400 млн руб на компенсацию ЖКХ в приграничье