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Путин обратил внимание на снижение отгрузки сельхозтехники - РИА Новости, 22.05.2025
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19:43 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/putin-2018535255.html
Путин обратил внимание на снижение отгрузки сельхозтехники
Путин обратил внимание на снижение отгрузки сельхозтехники - РИА Новости, 22.05.2025
Путин обратил внимание на снижение отгрузки сельхозтехники
Президент России Владимир Путин обратил внимание на снижение отгрузки сельскохозяйственной техники в первом квартале 2025 года. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:43:00+03:00
2025-05-22T19:43:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
владимир путин
оксана лут
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на снижение отгрузки сельскохозяйственной техники в первом квартале 2025 года. &quot;Антон Андреевич (министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ред.) , по поводу цен на сельхоз технику. Цены растут, как Оксана Николаевна (министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут - ред.) сказала, а отгрузка техники в 2025 году, в первом квартале, сократилась на 33%. Что здесь происходит?&quot;, - сказал Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.Алиханов, отвечая на вопрос президента, подтвердил, что, как и в 2024 году, в текущем году спрос на сельхозтехнику остается крайне низким. Уже за 4 месяца этого года аграриями было закуплено 8260 единиц основных видов техники, на объем рынка это около 53 миллиардов рублей, что почти на 24% меньше аналогичного периода прошлого года. "К сожалению, падение продаж у нас по всем видам сельхозмашин. На наш взгляд, основные причины - это определенная ситуация с денежно-кредитной политикой, со снижением рентабельности отдельных предприятий, из-за больших урожаев в предыдущие годы, и некоторые сложности с экспортом", - рассказал Алиханов. Министр уточнил, что, тем не менее, за последние три года цены по разным типам техники выросли от 40% до 90%, что обусловлено объективными причинами. В 2022 году прекратились поставки в страну ряда агрегатов, узлов, которые предприятия отросли были вынуждены очень оперативно и самостоятельно осваивать, а также ускорять реализацию своих инвестиционных проектов. "Большое количество мер принято... "Дом.РФ" сейчас разворачивает новую программу субсидированного лизинга, в том числе сельхозтехники и строительно-дорожной техники. Это большая, комплексная программа. Плюс к этому наша традиционная мера, постановление №1432, 10 миллиардов рублей несколько месяцев назад мы распределили, и эти средства доведены до наших предприятий. Они предоставляют на эти деньги скидки для производителей сельхозпродукции. Владимир Владимирович, надеемся, что в ближайшее время, по мере разворачивания новой программы "Дом.РФ", мы будем иметь позитивный импульс с точки зрения спроса на сельхозтехнику", - добавил Алиханов.
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экономика, россия, антон алиханов, владимир путин, оксана лут, "дом.рф"
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Владимир Путин, Оксана Лут, "Дом.РФ"
Путин обратил внимание на снижение отгрузки сельхозтехники

Путин обратил внимание на снижение отгрузки сельхозтехники в первом квартале

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на снижение отгрузки сельскохозяйственной техники в первом квартале 2025 года.
«

"Антон Андреевич (министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ред.) , по поводу цен на сельхоз технику. Цены растут, как Оксана Николаевна (министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут - ред.) сказала, а отгрузка техники в 2025 году, в первом квартале, сократилась на 33%. Что здесь происходит?", - сказал Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

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Алиханов, отвечая на вопрос президента, подтвердил, что, как и в 2024 году, в текущем году спрос на сельхозтехнику остается крайне низким. Уже за 4 месяца этого года аграриями было закуплено 8260 единиц основных видов техники, на объем рынка это около 53 миллиардов рублей, что почти на 24% меньше аналогичного периода прошлого года.
«
"К сожалению, падение продаж у нас по всем видам сельхозмашин. На наш взгляд, основные причины - это определенная ситуация с денежно-кредитной политикой, со снижением рентабельности отдельных предприятий, из-за больших урожаев в предыдущие годы, и некоторые сложности с экспортом", - рассказал Алиханов.
Министр уточнил, что, тем не менее, за последние три года цены по разным типам техники выросли от 40% до 90%, что обусловлено объективными причинами. В 2022 году прекратились поставки в страну ряда агрегатов, узлов, которые предприятия отросли были вынуждены очень оперативно и самостоятельно осваивать, а также ускорять реализацию своих инвестиционных проектов.
"Большое количество мер принято... "Дом.РФ" сейчас разворачивает новую программу субсидированного лизинга, в том числе сельхозтехники и строительно-дорожной техники. Это большая, комплексная программа. Плюс к этому наша традиционная мера, постановление №1432, 10 миллиардов рублей несколько месяцев назад мы распределили, и эти средства доведены до наших предприятий. Они предоставляют на эти деньги скидки для производителей сельхозпродукции. Владимир Владимирович, надеемся, что в ближайшее время, по мере разворачивания новой программы "Дом.РФ", мы будем иметь позитивный импульс с точки зрения спроса на сельхозтехнику", - добавил Алиханов.
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ЭкономикаРоссияАнтон АлихановВладимир ПутинОксана Лут"Дом.РФ"
 
 
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