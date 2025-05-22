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Путин наградил коллектив поликлиники №1 управделами президента - РИА Новости, 22.05.2025
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19:32 22.05.2025 (обновлено: 20:36 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018533967.html
Путин наградил коллектив поликлиники №1 управделами президента
Путин наградил коллектив поликлиники №1 управделами президента - РИА Новости, 22.05.2025
Путин наградил коллектив поликлиники №1 управделами президента
Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Пирогова коллектив поликлиники №1 управления делами президента РФ, соответствующий указ был опубликован в четверг. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:32:00+03:00
2025-05-22T20:36:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Пирогова коллектив поликлиники №1 управления делами президента РФ, соответствующий указ был опубликован в четверг. "За большой вклад в развитие здравоохранения и в связи со 100-летием со дня образования наградить Орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Поликлиника №1" Управления делами президента Российской Федерации, город Москва", - сообщается в документе.
https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин наградил коллектив поликлиники №1 управделами президента

Путин наградил коллектив поликлиники №1 управделами президента Орденом Пирогова

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Пирогова коллектив поликлиники №1 управления делами президента РФ, соответствующий указ был опубликован в четверг.
«
"За большой вклад в развитие здравоохранения и в связи со 100-летием со дня образования наградить Орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Поликлиника №1" Управления делами президента Российской Федерации, город Москва", - сообщается в документе.
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