https://ria.ru/20250522/putin-2018533967.html
Путин наградил коллектив поликлиники №1 управделами президента
Путин наградил коллектив поликлиники №1 управделами президента - РИА Новости, 22.05.2025
Путин наградил коллектив поликлиники №1 управделами президента
Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Пирогова коллектив поликлиники №1 управления делами президента РФ, соответствующий указ был опубликован в четверг. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:32:00+03:00
2025-05-22T19:32:00+03:00
2025-05-22T20:36:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Пирогова коллектив поликлиники №1 управления делами президента РФ, соответствующий указ был опубликован в четверг. "За большой вклад в развитие здравоохранения и в связи со 100-летием со дня образования наградить Орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Поликлиника №1" Управления делами президента Российской Федерации, город Москва", - сообщается в документе.
https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин наградил коллектив поликлиники №1 управделами президента
Путин наградил коллектив поликлиники №1 управделами президента Орденом Пирогова