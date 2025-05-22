https://ria.ru/20250522/putin-2018533967.html

Путин наградил коллектив поликлиники №1 управделами президента

Путин наградил коллектив поликлиники №1 управделами президента - РИА Новости, 22.05.2025

Путин наградил коллектив поликлиники №1 управделами президента

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Пирогова коллектив поликлиники №1 управления делами президента РФ, соответствующий указ был опубликован в четверг. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:32:00+03:00

2025-05-22T19:32:00+03:00

2025-05-22T20:36:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Пирогова коллектив поликлиники №1 управления делами президента РФ, соответствующий указ был опубликован в четверг. "За большой вклад в развитие здравоохранения и в связи со 100-летием со дня образования наградить Орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Поликлиника №1" Управления делами президента Российской Федерации, город Москва", - сообщается в документе.

https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин