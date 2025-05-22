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Путин пообщался с получившими награды в Кремле за бокалом шампанского - РИА Новости, 22.05.2025
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19:22 22.05.2025 (обновлено: 19:33 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018532400.html
Путин пообщался с получившими награды в Кремле за бокалом шампанского
Путин пообщался с получившими награды в Кремле за бокалом шампанского - РИА Новости, 22.05.2025
Путин пообщался с получившими награды в Кремле за бокалом шампанского
Президент России Владимир Путин после вручения государственных наград в Кремле пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:22:00+03:00
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россия
владимир путин
сергей лавров
виталий смирнов (почетный президент окр)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после вручения государственных наград в Кремле пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Глава государства в четверг вручил высшие государственные награды РФ, церемония проходила в Екатерининском зале Кремля. Ордена, медали и знаки отличия из рук президента получили более двадцати человек, в том числе глава МИД России Сергей Лавров, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. После торжественной церемонии президент поднял с награжденными бокал шампанского, а с некоторыми кратко пообщался.
https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html
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россия, владимир путин, сергей лавров, виталий смирнов (почетный президент окр)
Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Виталий Смирнов (почетный президент ОКР)
Путин пообщался с получившими награды в Кремле за бокалом шампанского

Путин после вручения госнаград пообщался с награжденными за бокалом шампанского

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после вручения государственных наград в Кремле пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского.
Глава государства в четверг вручил высшие государственные награды РФ, церемония проходила в Екатерининском зале Кремля.
Ордена, медали и знаки отличия из рук президента получили более двадцати человек, в том числе глава МИД России Сергей Лавров, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
После торжественной церемонии президент поднял с награжденными бокал шампанского, а с некоторыми кратко пообщался.
Путин в Кремле вручает государственные награды - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин вручил высшие государственные награды в Кремле
Вчера, 14:28
 
РоссияВладимир ПутинСергей ЛавровВиталий Смирнов (почетный президент ОКР)
 
 
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