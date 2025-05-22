https://ria.ru/20250522/putin-2018532400.html
Путин пообщался с получившими награды в Кремле за бокалом шампанского
Путин пообщался с получившими награды в Кремле за бокалом шампанского - РИА Новости, 22.05.2025
Путин пообщался с получившими награды в Кремле за бокалом шампанского
Президент России Владимир Путин после вручения государственных наград в Кремле пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:22:00+03:00
2025-05-22T19:22:00+03:00
2025-05-22T19:33:00+03:00
россия
владимир путин
сергей лавров
виталий смирнов (почетный президент окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015869593_0:105:3011:1799_1920x0_80_0_0_38a74a6407fb86f2de43b611e5e3c70c.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после вручения государственных наград в Кремле пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Глава государства в четверг вручил высшие государственные награды РФ, церемония проходила в Екатерининском зале Кремля. Ордена, медали и знаки отличия из рук президента получили более двадцати человек, в том числе глава МИД России Сергей Лавров, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. После торжественной церемонии президент поднял с награжденными бокал шампанского, а с некоторыми кратко пообщался.
https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015869593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_419f6d6030a66f53c3a8e85f6984bb1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей лавров, виталий смирнов (почетный президент окр)
Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Виталий Смирнов (почетный президент ОКР)
Путин пообщался с получившими награды в Кремле за бокалом шампанского
Путин после вручения госнаград пообщался с награжденными за бокалом шампанского