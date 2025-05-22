https://ria.ru/20250522/putin-2018532400.html

Путин пообщался с получившими награды в Кремле за бокалом шампанского

Путин пообщался с получившими награды в Кремле за бокалом шампанского - РИА Новости, 22.05.2025

Путин пообщался с получившими награды в Кремле за бокалом шампанского

Президент России Владимир Путин после вручения государственных наград в Кремле пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:22:00+03:00

2025-05-22T19:22:00+03:00

2025-05-22T19:33:00+03:00

россия

владимир путин

сергей лавров

виталий смирнов (почетный президент окр)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после вручения государственных наград в Кремле пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Глава государства в четверг вручил высшие государственные награды РФ, церемония проходила в Екатерининском зале Кремля. Ордена, медали и знаки отличия из рук президента получили более двадцати человек, в том числе глава МИД России Сергей Лавров, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. После торжественной церемонии президент поднял с награжденными бокал шампанского, а с некоторыми кратко пообщался.

https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, сергей лавров, виталий смирнов (почетный президент окр)