https://ria.ru/20250522/putin-2018531490.html

Путин наградил заместителя постпреда России при ОЗХО орденом

Путин наградил заместителя постпреда России при ОЗХО орденом - РИА Новости, 22.05.2025

Путин наградил заместителя постпреда России при ОЗХО орденом

Президент России Владимир Путин наградил заместителя постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Азара Джиоева... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:14:00+03:00

2025-05-22T19:14:00+03:00

2025-05-22T19:14:00+03:00

россия

гаага

владимир путин

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Азара Джиоева орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Джиоева Азара Заурбеговича - заместителя постоянного представителя Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Королевство Нидерландов", - говорится в документе. В нём также сказано, что президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени заместителя директора департамента европейских проблем МИД России Булатова Артёма Юрьевича.

https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html

россия

гаага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, гаага, владимир путин, организация по запрещению химического оружия