Путин наградил заместителя постпреда России при ОЗХО орденом
Путин вручил зампостпреда России при ОЗХО орден "За заслуги перед Отечеством"
© пресс-служба президента РоссииЦеремония вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле. Кадр видео
© пресс-служба президента России
Церемония вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле. Кадр видео
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Азара Джиоева орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить: медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Джиоева Азара Заурбеговича - заместителя постоянного представителя Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Королевство Нидерландов", - говорится в документе.
В нём также сказано, что президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени заместителя директора департамента европейских проблем МИД России Булатова Артёма Юрьевича.