https://ria.ru/20250522/putin-2018529922.html
Путин поручил главам приграничных регионов участвовать в восстановлении
Путин поручил главам приграничных регионов участвовать в восстановлении - РИА Новости, 22.05.2025
Путин поручил главам приграничных регионов участвовать в восстановлении
Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы по восстановлению... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:02:00+03:00
2025-05-22T19:02:00+03:00
2025-05-22T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы по восстановлению пострадавших приграничных субъектов РФ. "Исходим из того, что вы примете участие в этой работе по подготовке программы (по восстановлению пострадавших приграничных субъектов РФ – ред.), о которой я сказал, в рабочем порядке", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей.
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россия, брянская область, владимир путин, здоровье - общество
Россия, Брянская область, Владимир Путин, Здоровье - Общество
Путин поручил главам приграничных регионов участвовать в восстановлении
Путин поручил Гладкову и Хинштейну участвовать в восстановлении приграничья