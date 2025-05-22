Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил главам приграничных регионов участвовать в восстановлении - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/putin-2018529922.html
Путин поручил главам приграничных регионов участвовать в восстановлении
Путин поручил главам приграничных регионов участвовать в восстановлении - РИА Новости, 22.05.2025
Путин поручил главам приграничных регионов участвовать в восстановлении
Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы по восстановлению... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:02:00+03:00
2025-05-22T19:02:00+03:00
россия
брянская область
владимир путин
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018522166_0:23:2970:1694_1920x0_80_0_0_16e0032b3f9c3419dcf150005bab99ad.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы по восстановлению пострадавших приграничных субъектов РФ. "Исходим из того, что вы примете участие в этой работе по подготовке программы (по восстановлению пострадавших приграничных субъектов РФ – ред.), о которой я сказал, в рабочем порядке", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей.
https://ria.ru/20250522/putin--2018511351.html
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018522166_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_0c128d30b18884a34bf57e679c2dfab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брянская область, владимир путин, здоровье - общество
Россия, Брянская область, Владимир Путин, Здоровье - Общество
Путин поручил главам приграничных регионов участвовать в восстановлении

Путин поручил Гладкову и Хинштейну участвовать в восстановлении приграничья

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы по восстановлению пострадавших приграничных субъектов РФ.
"Исходим из того, что вы примете участие в этой работе по подготовке программы (по восстановлению пострадавших приграничных субъектов РФ – ред.), о которой я сказал, в рабочем порядке", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей.
Путин о создании буферной зоны безопасности у границы - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны вдоль границы
17:52
 
РоссияБрянская областьВладимир ПутинЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала