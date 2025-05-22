https://ria.ru/20250522/putin-2018529922.html

Путин поручил главам приграничных регионов участвовать в восстановлении

Путин поручил главам приграничных регионов участвовать в восстановлении - РИА Новости, 22.05.2025

Путин поручил главам приграничных регионов участвовать в восстановлении

Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы по восстановлению... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:02:00+03:00

2025-05-22T19:02:00+03:00

2025-05-22T19:02:00+03:00

россия

брянская область

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей принять участие в подготовке программы по восстановлению пострадавших приграничных субъектов РФ. "Исходим из того, что вы примете участие в этой работе по подготовке программы (по восстановлению пострадавших приграничных субъектов РФ – ред.), о которой я сказал, в рабочем порядке", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к руководителям Курской, Белгородской и Брянской областей.

https://ria.ru/20250522/putin--2018511351.html

россия

брянская область

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россия, брянская область, владимир путин, здоровье - общество