Путин назвал развитие автотуризма важным направлением
Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России
© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкТуристы едут на автомобиле по федеральной трассе Р256 "Чуйский тракт" в республике Алтай
Туристы едут на автомобиле по федеральной трассе Р256 "Чуйский тракт" в республике Алтай. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России.
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"Кстати, смотрю, у меня тут альбом лежит - "Развитие автотуризма в России". Это вы направили, Максим Геннадьевич?" - обратился глава государства на совещании с членами кабмина к министру экономического развития Максиму Решетникову.
В ходе совещания министр в своем докладе отметил, что с учетом ограничений по авиации и роста пассажиропотока на железнодорожных маршрутах существенный прирост в туризме придется именно на автомобильные поездки. "Существует уже 82 турмаршрута, еще 117 у нас с регионами в проработке", - сказал Решетников.
Путин согласился с ним, что автотуризм - интересное направление, которое необходимо развивать в стране. "Очень интересное, важное направление. Согласен", - сказал президент.