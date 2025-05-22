Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал развитие автотуризма важным направлением - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:53 22.05.2025 (обновлено: 19:00 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018528083.html
Путин назвал развитие автотуризма важным направлением
Путин назвал развитие автотуризма важным направлением - РИА Новости, 22.05.2025
Путин назвал развитие автотуризма важным направлением
Президент РФ Владимир Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:53:00+03:00
2025-05-22T19:00:00+03:00
туризм
россия
владимир путин
общество
туризм
максим решетников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882795071_0:244:3207:2048_1920x0_80_0_0_0b158c4b4baa204cbcb35236c2d1c357.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России."Кстати, смотрю, у меня тут альбом лежит - "Развитие автотуризма в России". Это вы направили, Максим Геннадьевич?" - обратился глава государства на совещании с членами кабмина к министру экономического развития Максиму Решетникову.В ходе совещания министр в своем докладе отметил, что с учетом ограничений по авиации и роста пассажиропотока на железнодорожных маршрутах существенный прирост в туризме придется именно на автомобильные поездки. "Существует уже 82 турмаршрута, еще 117 у нас с регионами в проработке", - сказал Решетников.Путин согласился с ним, что автотуризм - интересное направление, которое необходимо развивать в стране. "Очень интересное, важное направление. Согласен", - сказал президент.
https://ria.ru/20250409/kostenko-2010324436.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882795071_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_d5f7f0d07ff95a8fea2bcde921031235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество, туризм, максим решетников
Туризм, Россия, Владимир Путин, Общество, Туризм, Максим Решетников
Путин назвал развитие автотуризма важным направлением

Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкТуристы едут на автомобиле по федеральной трассе Р256 "Чуйский тракт" в республике Алтай
Туристы едут на автомобиле по федеральной трассе Р256 Чуйский тракт в республике Алтай - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в медиабанк
Туристы едут на автомобиле по федеральной трассе Р256 "Чуйский тракт" в республике Алтай. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России.
«
"Кстати, смотрю, у меня тут альбом лежит - "Развитие автотуризма в России". Это вы направили, Максим Геннадьевич?" - обратился глава государства на совещании с членами кабмина к министру экономического развития Максиму Решетникову.
В ходе совещания министр в своем докладе отметил, что с учетом ограничений по авиации и роста пассажиропотока на железнодорожных маршрутах существенный прирост в туризме придется именно на автомобильные поездки. "Существует уже 82 турмаршрута, еще 117 у нас с регионами в проработке", - сказал Решетников.
Путин согласился с ним, что автотуризм - интересное направление, которое необходимо развивать в стране. "Очень интересное, важное направление. Согласен", - сказал президент.
Депутат Госдумы Наталья Костенко - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Депутат Госдумы: РФ и Белоруссии нужно развивать трансграничный автотуризм
9 апреля, 18:16
 
ТуризмРоссияВладимир ПутинОбществоТуризмМаксим Решетников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала