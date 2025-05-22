https://ria.ru/20250522/putin-2018528083.html

Путин назвал развитие автотуризма важным направлением

Путин назвал развитие автотуризма важным направлением - РИА Новости, 22.05.2025

Путин назвал развитие автотуризма важным направлением

Президент РФ Владимир Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:53:00+03:00

2025-05-22T18:53:00+03:00

2025-05-22T19:00:00+03:00

туризм

россия

владимир путин

общество

туризм

максим решетников

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал важным направлением развитие автомобильного туризма в России."Кстати, смотрю, у меня тут альбом лежит - "Развитие автотуризма в России". Это вы направили, Максим Геннадьевич?" - обратился глава государства на совещании с членами кабмина к министру экономического развития Максиму Решетникову.В ходе совещания министр в своем докладе отметил, что с учетом ограничений по авиации и роста пассажиропотока на железнодорожных маршрутах существенный прирост в туризме придется именно на автомобильные поездки. "Существует уже 82 турмаршрута, еще 117 у нас с регионами в проработке", - сказал Решетников.Путин согласился с ним, что автотуризм - интересное направление, которое необходимо развивать в стране. "Очень интересное, важное направление. Согласен", - сказал президент.

https://ria.ru/20250409/kostenko-2010324436.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, туризм, максим решетников