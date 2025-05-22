Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с министрами итоги поездки в Курскую область - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 22.05.2025 (обновлено: 18:53 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018527192.html
Путин обсудил с министрами итоги поездки в Курскую область
Путин обсудил с министрами итоги поездки в Курскую область - РИА Новости, 22.05.2025
Путин обсудил с министрами итоги поездки в Курскую область
Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду обсудил с коллегами из правительства и администрации президента приоритетные вопросы по итогам его поездки... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:45:00+03:00
2025-05-22T18:53:00+03:00
курская область
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018520684_0:136:3102:1881_1920x0_80_0_0_59c11d3061d6b4d00411b7883a238f2d.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду обсудил с коллегами из правительства и администрации президента приоритетные вопросы по итогам его поездки в Курск."Вчера с сотрудниками и коллегами из правительства, с министрами, с руководителями администрации президента обсуждали вопросы наиболее приоритетные на основании как раз моей поездки в Курск, в Курскую область. Там будут учитываться все вопросы, решения которых люди ожидают", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20250521/putin-2018214165.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018520684_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_61c04692092779c284cb88f9eca9af0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, владимир путин, общество
Курская область, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин обсудил с министрами итоги поездки в Курскую область

Путин обсудил с министрами итоговые вопросы после поездки в Курскую область

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду обсудил с коллегами из правительства и администрации президента приоритетные вопросы по итогам его поездки в Курск.
"Вчера с сотрудниками и коллегами из правительства, с министрами, с руководителями администрации президента обсуждали вопросы наиболее приоритетные на основании как раз моей поездки в Курск, в Курскую область. Там будут учитываться все вопросы, решения которых люди ожидают", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Путин поддержал расширение выплат на восстановление жилья в Курской области
Вчера, 11:35
 
Курская областьРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала