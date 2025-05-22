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Путин обсудил с министрами итоги поездки в Курскую область
Путин обсудил с министрами итоги поездки в Курскую область - РИА Новости, 22.05.2025
Путин обсудил с министрами итоги поездки в Курскую область
Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду обсудил с коллегами из правительства и администрации президента приоритетные вопросы по итогам его поездки... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:45:00+03:00
2025-05-22T18:45:00+03:00
2025-05-22T18:53:00+03:00
курская область
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду обсудил с коллегами из правительства и администрации президента приоритетные вопросы по итогам его поездки в Курск."Вчера с сотрудниками и коллегами из правительства, с министрами, с руководителями администрации президента обсуждали вопросы наиболее приоритетные на основании как раз моей поездки в Курск, в Курскую область. Там будут учитываться все вопросы, решения которых люди ожидают", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20250521/putin-2018214165.html
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курская область, россия, владимир путин, общество
Курская область, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин обсудил с министрами итоги поездки в Курскую область
Путин обсудил с министрами итоговые вопросы после поездки в Курскую область