https://ria.ru/20250522/putin-2018527192.html

Путин обсудил с министрами итоги поездки в Курскую область

Путин обсудил с министрами итоги поездки в Курскую область - РИА Новости, 22.05.2025

Путин обсудил с министрами итоги поездки в Курскую область

Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду обсудил с коллегами из правительства и администрации президента приоритетные вопросы по итогам его поездки... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:45:00+03:00

2025-05-22T18:45:00+03:00

2025-05-22T18:53:00+03:00

курская область

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018520684_0:136:3102:1881_1920x0_80_0_0_59c11d3061d6b4d00411b7883a238f2d.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду обсудил с коллегами из правительства и администрации президента приоритетные вопросы по итогам его поездки в Курск."Вчера с сотрудниками и коллегами из правительства, с министрами, с руководителями администрации президента обсуждали вопросы наиболее приоритетные на основании как раз моей поездки в Курск, в Курскую область. Там будут учитываться все вопросы, решения которых люди ожидают", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20250521/putin-2018214165.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, владимир путин, общество