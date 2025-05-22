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Путин наградил коллектив московского метро - РИА Новости, 22.05.2025
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18:33 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/putin-2018523981.html
Путин наградил коллектив московского метро
Путин наградил коллектив московского метро - РИА Новости, 22.05.2025
Путин наградил коллектив московского метро
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив московского метрополитена, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:33:00+03:00
2025-05-22T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив московского метрополитена, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие транспортного комплекса города Москвы и достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина", - говорится в документе.
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общество, москва, россия, владимир путин
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин
Путин наградил коллектив московского метро

Путин наградил коллектив московского метрополитена орденом "За доблестный труд"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московское метро. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив московского метрополитена, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие транспортного комплекса города Москвы и достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина", - говорится в документе.
Поезд на станции Новаторская Большой кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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15 мая, 08:00
 
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