https://ria.ru/20250522/putin-2018523981.html

Путин наградил коллектив московского метро

Путин наградил коллектив московского метро - РИА Новости, 22.05.2025

Путин наградил коллектив московского метро

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив московского метрополитена, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:33:00+03:00

2025-05-22T18:33:00+03:00

2025-05-22T18:33:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив московского метрополитена, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие транспортного комплекса города Москвы и достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250515/metro-2017001600.html

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общество, москва, россия, владимир путин