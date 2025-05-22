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Путин посмертно наградил медалью бойца из Белгородской области
Путин посмертно наградил медалью бойца из Белгородской области - РИА Новости, 22.05.2025
Путин посмертно наградил медалью бойца из Белгородской области
Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" посмертно бойца территориальной самообороны в Белгородской области Ивана Жилина,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:28:00+03:00
2025-05-22T18:28:00+03:00
2025-05-22T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" посмертно бойца территориальной самообороны в Белгородской области Ивана Жилина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасание погибавших" Жилина Ивана Александровича - коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью "Авангард-Ойл", Белгородская область (посмертно)", - говорится в сообщении. Кроме того, медалей "За спасение погибавших" удостоены директор ООО "Лайнер31" Игорь Лахонин и капитан-механик патрульного катера Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу.
https://ria.ru/20250417/muzhestvo-2011860675.html
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общество, белгородская область, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Путин посмертно наградил медалью бойца из Белгородской области
Путин посмертно наградил Жилина медалью "За спасение погибавших"