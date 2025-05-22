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Путин оценил успехи российских школьников на олимпиадах - РИА Новости, 22.05.2025
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18:27 22.05.2025 (обновлено: 18:46 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018521995.html
Путин оценил успехи российских школьников на олимпиадах
Путин оценил успехи российских школьников на олимпиадах - РИА Новости, 22.05.2025
Путин оценил успехи российских школьников на олимпиадах
Президент России Владимир Путин назвал впечатляющими результаты российских школьников на международных олимпиадах, он отметил, что учеников и их наставников... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:27:00+03:00
2025-05-22T18:46:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал впечатляющими результаты российских школьников на международных олимпиадах, он отметил, что учеников и их наставников можно поздравить."Согласен с вами, Сергей Сергеевич (Кравцов, министр просвещения РФ - ред.), в том, что у нас есть все основания поздравить школьников, участников российских команд на международных олимпиадах, принимающих участие, с результатами. Поздравить с результатами и самих школьников, и их наставников. Действительно, это впечатляет", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин оценил успехи российских школьников на олимпиадах

Путин оценил успехи российских школьников на международных олимпиадах

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал впечатляющими результаты российских школьников на международных олимпиадах, он отметил, что учеников и их наставников можно поздравить.
"Согласен с вами, Сергей Сергеевич (Кравцов, министр просвещения РФ - ред.), в том, что у нас есть все основания поздравить школьников, участников российских команд на международных олимпиадах, принимающих участие, с результатами. Поздравить с результатами и самих школьников, и их наставников. Действительно, это впечатляет", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Российские школьники на OIBO-2025 в Сириусе - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии
17 мая, 20:01
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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