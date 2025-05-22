https://ria.ru/20250522/putin-2018521995.html

Путин оценил успехи российских школьников на олимпиадах

Путин оценил успехи российских школьников на олимпиадах - РИА Новости, 22.05.2025

Путин оценил успехи российских школьников на олимпиадах

Президент России Владимир Путин назвал впечатляющими результаты российских школьников на международных олимпиадах, он отметил, что учеников и их наставников... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:27:00+03:00

2025-05-22T18:27:00+03:00

2025-05-22T18:46:00+03:00

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_0:148:3007:1839_1920x0_80_0_0_642f7b1dca17d7079f45fd9adb2d1903.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал впечатляющими результаты российских школьников на международных олимпиадах, он отметил, что учеников и их наставников можно поздравить."Согласен с вами, Сергей Сергеевич (Кравцов, министр просвещения РФ - ред.), в том, что у нас есть все основания поздравить школьников, участников российских команд на международных олимпиадах, принимающих участие, с результатами. Поздравить с результатами и самих школьников, и их наставников. Действительно, это впечатляет", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20250517/olimpiada-2017611313.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество